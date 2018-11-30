İşaret diliyle: Tarla Kuşuydu Juliet

Shakespeare’in dünyaca ünlü “Romeo ve Juliet” adlı oyununda, Romeo ile Juliet ölümden son anda kurtulsaydılar eğer, nasıl bir hayat sürüyor olurlardı? İşte Ephraim Kishon da buna benzer bir kurgudan yola çıkarak, bu soruya cevap aramak için “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyunu yazdı. Yazıldığı günden beri aşk hikâye ve dramalarının büyük çoğunluğuna esin kaynağı olmuş, ölümsüz tiyatro eseri “Romeo ile Juliet” oyunun yazarı William Shakespeare, Ephraim Kishon’un yapı bozumu tekniği ile yorumladığı “Tarla Kuşuydu Juliet” oyununda 52 yaşındadır. Yaşıyordur ve eserini kaleme alışının üzerinden 29 yıl geçmiştir. Karakterlerinin gelmiş olduğu hâl karşısında, gördüklerine inanamaz ve günümüz insanının bakış açılarına da göndermelerde bulunarak, olaylara etki etmeye çalışır. Romeo ile Juliet’in kızları Lukretia, Dadı ve Rahip karakterlerinin de bu absürt duruma dâhil olduğu oyunda, Romeo ile Juliet’in o eski aşklarının yerinde yeller esiyordur. Hayatlarından memnun değillerdir ve William Shakespere’den yardım isterler. Bütün bunların işaret dili tercümesiyle de seyirciye sahnelendiği oyun tiyatro severleri bekliyor. Bakalım rayından çıkmış, deyim yerindeyse sakız gibi uzamış bir ilişkiyi, Shakespeare’in kendisi kurtarabilecek mi?