İstanbullu okurun yeni gözdesi: Nevmekân Sahil

Tarihi dokusu ile İstanbul’a kimlik katan Üsküdar, şehrin en gözde kültür sanat merkezlerinden biri. Kültürel etkinlikler, konserler, sempozyumlar ile ciddi bir genç nüfusu ağırlıyor her gün. Bu enerjiye en doğru projelerle karşılık veren Üsküdar Belediyesi ekim ayında açtığı Nevmekân Sahil ile binlerce öğrenciye sıcak bir çalışma alanı sunuyor. Kültür sanat ve kitabın adresi Nevmekân Sahil’den içeri girer girmez mimari unsurlarda Selçuklu ve Osmanlı etkisi dikkat çekiyor. Mekanın kubbeli yapısı, kullanılan renkler, duvarda asılı tablolar etkileyici bir atmosfer oluşuna hizmet ediyor. İlk bakışta buranın bir kütüphane olduğuna kimse inanmaz ama öyle. Okurları kitapla buluşturma dışında da birçok işlevi var Nevmekân Sahil’in. Kubbeli salonda söyleşiler, konserler ve sergiler düzenleniyor. Kafe, restoran bölümü var. Fiyatlar da oldukça uygun. Bir öğrencinin bütün gününü geçirip ders çalışabileceği, mavi ile yeşilin birleştiği bir manzara eşliğinde ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, insanların kahvesini çayını alıp kitap okuyabileceği eşsiz bir mekan.

YAŞAYAN BİR KÜTÜPHANE

Nevmekân Sahil, 3 Ekim’de Hikmet Barutçigil’in Ebru’nun Nev Hali sergisiyle kapılarını açtı. Farsça kökenli ismi yeni anlamına geliyor. Burası Millet Kıraathanesi fikrinin vücut bulmuş hali. Üsküdar’ın eski nikah salonu yenilenerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan Türk otağı şeklinde dizayn edilmiş. Duvarlarda sergilenen tablolar Anadolu’ndan getirilmiş ve tarihi eser niteliğinde. Nevmekân Sahil, iki katlı bir yapı. Üst kat hem kütüphane hem de kafe restoran işlevi görüyor. Alt kat ise tam anlamıyla bir kütüphane. Günün 24 saati açık. Nevmekân Sahil Kütüphane’de 100 bine yakın kitap var. Kitaplar online ortamda kayıtlı. Kullanıcılar aradıkları kitabı saniyeler içinde bulabiliyor. Ayrıca kütüphanenin e-kitap uygulaması da var. Bu sayede her yerden istediğiniz kitaba internet ortamında ulaşabiliyor hatta pdf’den çıktı bile alabiliyorsunuz. Bunun için kütüphaneye gelip üye olmanız yeterli. Ödünç kitap uygulaması ise sadece Üsküdar’da yaşayanları kapsıyor. Ziyaretçilere geceleri ve günün belli saatlerinde; çay, kahve, çorba, simit, kaşar ikramı yapılıyor. Hayatı boyunca hiç kütüphaneye gitmeyenleri bile çekiyor burası. İlgi de epey fazla. Her yaştan okuru burada görmek mümkün. Konumu itibariyle merkezi oluşu da önemli bir avantaj.

ENGELSİZ YAŞAM ALANI

Nevmekân Sahil’in dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri de engelsiz yaşam alanları. Engellilerin de rahatça mekanda gezebilmesi için asansör ve rampalar konulmuş. Önce insan anlayışı ile hizmet üreten canlılara ve doğaya da faydalı olma ilkesiyle hareket eden Üsküdar Belediyesi; sıfır atık projesine de destek veriyor. Bu yüzden Nevmekân Sahil’de kullanılan bütün ürünler geri dönüşüme uygun. Yemek artıkları da hayvan barınağına gönderiliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN NEVMEKAN SAHİL’İ ANLATTI