İstanbullu okurun yeni gözdesi: Nevmekân Sahil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu Millet Kıraathaneleri’nin vücut bulmuş hâli Nevmekân Sahil... Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek dizayn edilmiş. 24 saat açık kütüphanesi ile gençlerin uğrak yeri olan Nevmekân Sahil aynı zamanda bir kültür merkezi. Mekanda günün belli saatleri çay, çorba ücretsiz.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Tarihi dokusu ile İstanbul’a kimlik katan Üsküdar, şehrin en gözde kültür sanat merkezlerinden biri. Kültürel etkinlikler, konserler, sempozyumlar ile ciddi bir genç nüfusu ağırlıyor her gün. Bu enerjiye en doğru projelerle karşılık veren Üsküdar Belediyesi ekim ayında açtığı Nevmekân Sahil ile binlerce öğrenciye sıcak bir çalışma alanı sunuyor. Kültür sanat ve kitabın adresi Nevmekân Sahil’den içeri girer girmez mimari unsurlarda Selçuklu ve Osmanlı etkisi dikkat çekiyor. Mekanın kubbeli yapısı, kullanılan renkler, duvarda asılı tablolar etkileyici bir atmosfer oluşuna hizmet ediyor. İlk bakışta buranın bir kütüphane olduğuna kimse inanmaz ama öyle. Okurları kitapla buluşturma dışında da birçok işlevi var Nevmekân Sahil’in. Kubbeli salonda söyleşiler, konserler ve sergiler düzenleniyor. Kafe, restoran bölümü var. Fiyatlar da oldukça uygun. Bir öğrencinin bütün gününü geçirip ders çalışabileceği, mavi ile yeşilin birleştiği bir manzara eşliğinde ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, insanların kahvesini çayını alıp kitap okuyabileceği eşsiz bir mekan.
YAŞAYAN BİR KÜTÜPHANE
Nevmekân Sahil, 3 Ekim’de Hikmet Barutçigil’in Ebru’nun Nev Hali sergisiyle kapılarını açtı. Farsça kökenli ismi yeni anlamına geliyor. Burası Millet Kıraathanesi fikrinin vücut bulmuş hali. Üsküdar’ın eski nikah salonu yenilenerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan Türk otağı şeklinde dizayn edilmiş. Duvarlarda sergilenen tablolar Anadolu’ndan getirilmiş ve tarihi eser niteliğinde. Nevmekân Sahil, iki katlı bir yapı. Üst kat hem kütüphane hem de kafe restoran işlevi görüyor. Alt kat ise tam anlamıyla bir kütüphane. Günün 24 saati açık. Nevmekân Sahil Kütüphane’de 100 bine yakın kitap var. Kitaplar online ortamda kayıtlı. Kullanıcılar aradıkları kitabı saniyeler içinde bulabiliyor. Ayrıca kütüphanenin e-kitap uygulaması da var. Bu sayede her yerden istediğiniz kitaba internet ortamında ulaşabiliyor hatta pdf’den çıktı bile alabiliyorsunuz. Bunun için kütüphaneye gelip üye olmanız yeterli. Ödünç kitap uygulaması ise sadece Üsküdar’da yaşayanları kapsıyor. Ziyaretçilere geceleri ve günün belli saatlerinde; çay, kahve, çorba, simit, kaşar ikramı yapılıyor. Hayatı boyunca hiç kütüphaneye gitmeyenleri bile çekiyor burası. İlgi de epey fazla. Her yaştan okuru burada görmek mümkün. Konumu itibariyle merkezi oluşu da önemli bir avantaj.
ENGELSİZ YAŞAM ALANI
Nevmekân Sahil’in dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri de engelsiz yaşam alanları. Engellilerin de rahatça mekanda gezebilmesi için asansör ve rampalar konulmuş. Önce insan anlayışı ile hizmet üreten canlılara ve doğaya da faydalı olma ilkesiyle hareket eden Üsküdar Belediyesi; sıfır atık projesine de destek veriyor. Bu yüzden Nevmekân Sahil’de kullanılan bütün ürünler geri dönüşüme uygun. Yemek artıkları da hayvan barınağına gönderiliyor.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN NEVMEKAN SAHİL’İ ANLATTI
“ÜSKÜDAR İLİM, İRFAN VE KÜLTÜR SANAT BELDESİDİR”
Üsküdar tarihi ile münbit bir belde. Türkiye’nin önde gelen kültür isimleri burada otuyor, Mimar Sinan’ın en çok eseri burada. Üsküdar’ın tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkartarak gelecek kuşaklara taşıyacak çalışmalar yapıyoruz. Üsküdar’dan aldığımız ilhamla yola devam ediyoruz. Üsküdar ilim, irfan, eğitim ve kültür sanat şehri. Nevmekân Sahil bu çalışmalardan biri. Burası bir kütüphane aslında. Kültür merkezleri, kütüphaneler herkese açık. Belediye logosu yok burada. Sosyal, sivil bir tesis. Burada parti anlayışı yok. Kitaplarda her görüşe hitap ediyor. Üniversiteli gençlerin ders çalıştığı, ücretsiz ikramların da yapıldığı bir proje oldu. Sadece Üsküdarlılar değil İstanbullulara hizmet vermek için hayata geçirdiğimiz bir yer burası. Sabah bir vatandaşımız ile konuştum İstanbul’un bir ucu Halkalı’dan gelmiş. Nevmekân Sahil aynı zamanda çocukların aileleriyle buluşma mekanı. Bizim burası dışında iki tane daha kütüphanemiz var. Üsküdar aynı zamanda valide sultanlar şehridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de Osmanlı Hanım Sultanlar Müzesi’ni açacağız. Üsküdar’da eğitime dair de güzel çalışmalar yapıyoruz. YÖK onaylı ilk ve tek çocuk üniversitesi burada kuruldu. Burası yeşilin de adresi. Yeşillik bakımından İstanbul’un ortalamasının üzerindeyiz.
NİSA NUR YILDIRIM: BURASI HERKESE AÇIK
İlk kez Instagram’da gördüm Nevmekân Sahil’i. Daha öncede birkaç kere geldim. Genellikle öğrenciler geliyor ders çalışmaya. Ben Sinema ve TV mezunuyum. Burada daha önce habercilik ve fotoğrafçılıkla ilgili araştırma yaptım. Bugün sadece kitap okumak için geldim. Çok kalabalık oluyor, insanların ilgisi çok fazla. Geçenlerde sabah 09.30’da geldim akşam 10.00’a kadar kaldım. 24 saat açık olması çok güzel. Geniş bir kitap arşivi var. Şimdiye kadar aradığım her kitabı buldum. Ümraniye’de oturuyorum. Metro açıldığı için çok rahat ulaştım. Burada sergiler de oluyor. Onları da gezdim.
TEVFİK EFE AKTUĞ: ARADIĞIM KİTABI BULDUM
Kitap okumayı seviyorum. 2. sınıfa gidiyorum. Derslerim de çok iyi. Annem getirdi beni buraya. İlk defa geliyorum. Arkadaşlarım da burada. Ben biraz seçiciyim ama istediğim hikayeyi buldum. İbn-i Sina ve Minik Düşmanlar’ı okuyacağım. Çok sevdim burayı.
DENİZ DOĞAN: KÜTÜPHANENİN MÜDAVİMİ OLDUM
Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde okuyorum. Anadolu yakasında 24 saat açık kütüphane yoktu. Hem burası güvenli. Bundan dolayı ailem de burada geceleri ders çalışmama izin veriyor. Nevmekân Sahil’in müdavimlerinden biriyim. Çekmeköy’de oturuyorum ama ulaşım çok kolay. Genel olarak her kitap var ama kendi alanımla ilgili kitapları bulmakta zorlanıyorum.
KÜLTÜR VE SANAT’A NEVMEKAN SAHİL
Nevmekân Sahil sadece bir kütüphane değil aynı zamanda prestijli bir kültür merkezi. Yapının ortasındaki kubbeli salonda Üsküdar Belediyesi’nin bazı aktiviteleri; söyleşi ve konserleri yapılıyor. Bir sanat galerisi de bulunan Nevmekân Sahil birbirinden önemli sergileri sanatseverlerle buluşturuyor. Bugünlerde Üsküdarlı bir sanatçı olan Erol Deneç’in eserlerini Nevmekân Sahil’de görmek mümkün.
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