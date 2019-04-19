İyilikle yoğrulan Kızılay’ın 150 yıllık hikâyesi

1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay’ı aynı kararlılıkla yardımlarını sürdürüyor. 169 şube, 125 temsilcilik, binlerce gönüllü ve 6933 profesyonel çalışanı ile Kızılay, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşu. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adı ile kurulan Kızılay, 150. yılını büyük bir gururla kutluyor. “150. Yıl İletişim Etkinlikleri” kapsamındaki programına devam eden Kızılay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yıl boyunca kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Türkiye’nin gözbebeği olan kurum 150 yıllık iyilik yolculuğunu 150. Yıl Filmi’nde özetledi. Filmde, kuruluşundan bugüne Kızılay’ın aktif rol aldığı yardım faaliyetleri ve afetler canlandırıldı. Filmin tüm çekim planları dönemine uygun bir görsellikle ekrana getirildi. Yönetmenliğini Serter Tırmık’ın üstlendiği filmin müziğini dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini ise Ahmet Mümtaz Taylan yaptı. Ayrıca, film dünyada ve Türkiye’de çok nadir kullanılan tek plan yöntemiyle çekildi. Marko Paşa ve diğer kurucuların görüntüleri ile başlayan filmde Kızılay’ın 1. Dünya Savaşı’nda üstlendiği rol, Trablusgarp Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal’e verdiği sağlık hizmeti, Kurtuluş Savaşı’nda Hanımlar Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar, Erzincan depreminde Kızılay’ın çalışmaları, Kan Bankacılığı’nın kuruluşu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kızılay’ın mücahitlere verdiği destek, Endonezya’daki tsunami felaketinden sonra bölgeye uzatılan yardım eli, Suriye krizinin ardından yapılan insani yardım çalışmalarından görüntüler bulunuyor.

BU FİLM BİZİ ANLATIYOR

Hilâl-i Ahmer Atölyesi’nde gerçekleşen filmin tanıtım toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık filmle ilgili şunları aktardı: “Bu film bizi anlatıyor, dedelerimizi ninelerimizi anlatıyor. O kadar çok hikâye var ki. Bu toprağın ruhuna işlemiş hikâyeleri hatırlatmak istedik. 200 civarında oyuncu yer aldı. Filmin hazırlanması oldukça uzun sürdü. Zor bir anlatı idi. Rüya tadında olmasını istedik. 150 yıllık hikâyemiz, milletimizin hikâyesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız.”

Kızılay’ın 150 yıllık tarihini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan yönetmen Serter Tırmık, “Yaklaşık dört aylık bir prodüksiyon süreci yaşadık. Senaryo ilk geldiğinde herkesin kafasındaki şey şuydu. Kızılay’ın 150 yıllık geçmişini tek planda nasıl anlatabiliriz? Bunu da sonunda başardık. Bazı talihsiz durumlar da yaşadık hava muhalefeti nedeniyle. Ancak bunları hep birlikte aştık. Yaklaşık 200 metrelik bir hangarın içinde 120 metre ve tek parça halinde olan bir dekorda çektik filmimizi. Burada 116 saniyede izlediğiniz film yaklaşık 25-30 saniyede çekildi. Görüntü yönetmenimiz ve ışık ekimiz 1100 kw ışık kullandı. Işıkların kurulması üç gün sürdü. Günün sonunda elimizde olan şey Kızılay’ın 150 yıllık tarihini aktardığımız hissiyatını veriyor.” dedi.

Filmin müziklerini düzenleyen Anjelika Akbar ise teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini söyleyerek şunları aktardı; “150 yılı müzik diline tercüme etmek çok zor. İçim titreyerek besteyi yaptım. Her planı ezberleyip içime sindirip öyle kaleme aldım besteyi”.