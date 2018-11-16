Kağıt sorununu dijital çözer mi?

KÂĞIT PAHALI DİYE KİTAP BASMAMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Kâğıdın dijitalleşme sürecine bir direnç göstermemiz söz konusu değil. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bazı kitaplarımızın dijitalde seslendirilmesi de yapılıyor. Öte yandan tabletlere ve telefonlara girmeyi de önemsiyoruz çünkü yol bunu gösteriyor. Bizim bu duruma bir strateji belirlememize gerek kalmadan dünya bizi oraya götürüyor. Kâğıdın maliyet durumu ne yazık ki bizi de etkiledi ama buna rağmen yedi yeni kitapla fuara girdik. Kâğıt pahalı veya kriz var diye kitap basmamak da bir çözüm değil. Bu bizi bir yere götürmez basmaya devam etmemiz gerekli. Herkeste olduğu gibi bizde de sıkıntılar yok değil. Her şeyden önce çok hızlı aksiyon almıyoruz, inceliyoruz. Fuar geçen seneye göre aynı. Bana göre kötü bir fuar değil. Ama bunu devamına bakarak yorumlamak gerekir.

PROFİL KİTAP EDİTÖRÜ MERVE KAR