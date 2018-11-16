Kağıt sorununu dijital çözer mi?
Bu yıl 37.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, etkinliklerinin yanı sıra 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu ağırladı. Birçok yazarın konuk olduğu fuara katılım yüksekti. Fakat yayıncılara göre alım gücü düşüktü. Yayınevleri ile yayıncılar bu durumu kâğıt fiyatlarının yükselişine bağladı.
- ALİ DEMİRTAŞ
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı geçen hafta kitapseverlere kapılarını açtı. Bu yıl otuz yedinci yaşını kutlayan İstanbul Kitap Fuarı’nın ana teması “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” idi. Selim İleri’nin onur yazarı olduğu fuara, yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Yarın akşam saat 19.00’da sona erecek olan fuar dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği ve binlerce imza gününde yazarları okurlarıyla bir araya getirdi. Ben de hafta içi fuarı ziyaret ettim. Yayınevleri ile yayıncıları bir arada yakalamışken sektörün sorunlarını, kâğıt fiyatlarının yayıncılığı nasıl etkilediğini, maliyetleri ve dijitalleşme konularını konuştuk. Yayıncıların hepsi aynı dertten mustarip: Kâğıt pahalı… Pahalı olunca hem kitap fiyatları yüksek hem de baskıya giren yeni yayın sayısı geçen yıllara göre daha düşük. Öte yandan fuarın geçen yılki gibi kalabalık olduğunu ancak alım gücünün düştüğünü dile getiren yayıncılar, e-kitap uygulamasının ise Türkiye’de tutmadığını söylüyor. Ancak bütün bu yaşananlara rağmen yayıncılar umutlu ve yayına devam etmekte kararlı. Şimdi onları dinleyelim...
İTHAKİ YAYINLARI GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÖREN
KRİZDEN RADİKAL OLARAK ETKİLENMEDİK
Kitap satışlarında ve fuarda bir durgunluk var. Piyasa da aynı şekilde. Zorunlu ihtiyaç ürünlerindeki zamlar tabii ki kitap alım gücünü de etkiliyor. Öte yandan ister istemez zamlar yapmak durumunda kaldık. Ama şu an maliyetlerin tamamını da bu zamlara yansıtmış değiliz. Çünkü o fiyatlarda kitap alımı imkânsız. Bu krizden çok radikal olarak etkilenmedik fakat kriz bize durgunluk olarak yansıdı. Daha önceki krizleri de hatırlıyoruz. Kitap kolay vazgeçilen bir şey değil. Dolayısıyla yayına devam ediyoruz. Baskı sayımızı da düşürmedik. Sonuç olarak direniyoruz.
TİMAŞ YAYINLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN OKÇU
TÜRKİYE’DE E-KİTAP UYGULAMASI TUTMADI
Kâğıt fiyatları ciddi anlamda arttı. Bununla birlikte matbaa fiyatları da yüzde 30 civarında yükseldi. Geçen seneye göre kitap maliyetlerindeki artış oranı yüzde 60-70. Buna personel giderleri dâhil değil. Ayrıca kitapları da seçerek yayınlıyorlar. Öte yandan yeni yazarlara da fazla şans tanınmıyor. Satan kitapların üzerinde duruluyor ve depolardaki kitapları satıyorlar. Dolayısıyla bir daralmaya doğru gidiliyor. Bu durum bizi de etkiliyor. Bununla beraber dijitale dönme şansımız yok çünkü Türkiye’de e-kitap satışı tutmadı. Çözüm olarak yayınevleri yeni çıkardıkları kitap sayısını azalttı. Bazı yayınevleri ise çalışan sayısında bir azalmaya gitti. Okurların alım gücünde bir düşme var bunu fuarda da hissettik. Alım gücü artmaya başladıkça yayınevleri normale döner. Ama bu süreç uzun zaman alacak gibi. Yine de okur bir şekilde kitap almaya devam ediyor.
SEL YAYINCILIK EDİTÖRÜ ÖYKÜ ÖZÇİNİK
HENÜZ GERÇEK SORUNLARLA YÜZLEŞMEDİK
Süreçten herkes gibi biz de etkilendik. Varlığımızı devam ettiriyoruz fakat ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun uzun vadede sonuçlarının olacağını düşünüyoruz. Henüz gerçek sorunlarla yüzleşmedik. Biz Türkiye’deki butik ve bağımsız yayıncılığı destekleyen ve çok memnun olan bir yayıneviyiz. Ancak bu süreçte bu yapılanmalar iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bunun devamının gelmemesi en büyük temennimiz. Okurlarımıza düzgün kitapları ulaştırmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye’de e-kitaba geçmek ne yazık ki o kadar basit değil. Bunun da formatı gereği beraberinde gelen farklı maliyetler söz konusu. E-kitap çok önemli ve geleceğin ta kendisi. Ama gelmesi ve yerleşmesi o kadar kolay değil. Bu ayrı bir sektör. Tümüyle yerleştiği zaman kitabın yerini alacak.
OKUYANUS YAYINLARI GENEL MÜDÜRÜ BAHAR ŞEN KAZANCI
KÂĞIT PAHALI DİYE KİTAP BASMAMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Kâğıdın dijitalleşme sürecine bir direnç göstermemiz söz konusu değil. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bazı kitaplarımızın dijitalde seslendirilmesi de yapılıyor. Öte yandan tabletlere ve telefonlara girmeyi de önemsiyoruz çünkü yol bunu gösteriyor. Bizim bu duruma bir strateji belirlememize gerek kalmadan dünya bizi oraya götürüyor. Kâğıdın maliyet durumu ne yazık ki bizi de etkiledi ama buna rağmen yedi yeni kitapla fuara girdik. Kâğıt pahalı veya kriz var diye kitap basmamak da bir çözüm değil. Bu bizi bir yere götürmez basmaya devam etmemiz gerekli. Herkeste olduğu gibi bizde de sıkıntılar yok değil. Her şeyden önce çok hızlı aksiyon almıyoruz, inceliyoruz. Fuar geçen seneye göre aynı. Bana göre kötü bir fuar değil. Ama bunu devamına bakarak yorumlamak gerekir.
PROFİL KİTAP EDİTÖRÜ MERVE KAR
FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ
Kâğıtlar İskandinav ülkelerinden ithal olduğu için maliyetler çok yüksek. Bu durum kitap fiyatlarına da oldukça yansıdı. Fuara katılım gösteren herkes bu konudan şikâyetçi ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Ülkemizde selüloz üretilmediği için yerli kâğıt üretmemiz mümkün değil. Dolayısıyla fuarda fiyatlar geçen yıla göre yükseldi. Sanırım buna alışmamız gerek. Üstelik fuarın çok kalabalık olduğunu da düşünmüyorum internet satışlarından dolayı. Bizim e-kitap uygulamamız yok. Çünkü e-kitap ülkemizde çok tercih edilen bir şey değil.
AYRINTI YAYINLARI GENEL MÜDÜRÜ İLBAY KAHRAMAN
HİÇKİMSE TAMAMEN DİJİTALE YÖNELMEZ
Türkiye’de e-kitap yayıncılığı beklenin çok altında seyrediyor. Bu oran yüzde 1-2 durumunda. Hâl böyleyken hiçbir yayıncı tamamen dijitale yönelmez. Ancak kâğıt ciddi bir sorun. Bu sorun bir şekilde aşılmaya çalışıyor. Tabi bu kâğıt baskıyı durduralım ve elektronik kitaba yönelelim demek değil. Kâğıtçılar kurun durumu nedeniyle haklı olarak peşin para istiyor. Yayıncılar buna adapte olmakta da sıkıntı yaşıyor. Ancak biz bunu bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Daha iyi ilişki kurabildiğimiz kâğıtçılarla bunu çözmeye çalışıyoruz. Ya da kâğıt stokluyoruz. Ancak bu sefer de nakit problemiyle karşılaşıyoruz. Banka kredileri de çok ciddi faizli yani bir paradoks söz konusu. Bunu tek başımıza aşmamız mümkün değil. Diğer yayıncı arkadaşlarla birlikte ortak bir yol bulmaya çalışıyoruz. Sanırım aşacağız. Öte yandan fuar geçen yıllar olduğu gibi kalabalık fakat alım gücü düşük.
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