Kendi habitatında bi' dünya balık
Florya’da bulunan Türkiye’nin en büyük akvaryumunda misafir edilen hayvanların nesilleri de korunuyor. Star Cumartesi’ye konuşan İstanbul Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu, 17 bin canlının doğal habitatlarında gibi yaşadığı İstanbul Akvaryum’un geçtiğimiz günlerde 11 yeni Kutup Pengueni’ni de ağırlamaya başladığını söylüyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Burası Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk 5’i içerisinde yer alan akvaryumu. Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum’dan bahsediyorum. Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin (WAZA) üyesi olan İstanbul Akvaryum’un son misafirleri ise İspanya’nın Vanecia Akvaryumu’ndan gelen 11 penguen. Hem bu yeni misafirleri hem de diğer canlıları görmek için gittim akvaryuma. İstanbul Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu eşliğinde bir akvaryum içinde hem kıtalar aştık hem de yeni misafirleri konuştuk.
İçerisinde 1500 türden 17 bin canlı bulunuyor. Bu canlılar sergi denilen 70 farklı akvaryumda yaşıyor. Bütün akvaryum, canlıların doğadaki yaşam alanına göre dizayn edilmiş. Yedikleri öğünler de yine doğal yaşamda yemesi gereken canlı ve bitkilerden oluşuyor. İçeride aynı zamanda 6 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük canlı hastanesinin de olduğu bu akvaryumda sadece canlıları görmüyor adeta onların ait oldukları coğrafyaları yaşıyorsunuz. Ayrıca burada köpek balıklarıyla birlikte dalış yapabiliyorsunuz. Normalde dalışa meraklı olan insanlar birçok balık türünü aynı anda görebilmek için dünyanın farklı noktalarına gidiyorlar. Burada dalış yapanlarsa çok farklı köpek balığı ve o coğrafyadan yaşayan diğer türdeki balıkları aynı anda yakından görebiliyor. Kısacası buraya geldiğinizde 22 bin metre karelik alanda Karadeniz’den başlayan geziniz dünyanın öbür ucuna uzanıyor.
ÖNCELİKLİ AMACIMIZ ONLARI KORUMAK
Burası aynı zamanda bir hayvanat bahçesi. Hayvanseverler tarafından dünyadaki bütün hayvanat bahçeleri olduğu gibi burası da potansiyel eleştirilere maruz kalabiliyor. Ancak Dilek Çapanoğlu hayvanseverleri rahatlatacak cinsten bir açıklamada bulunuyor: “Diğer akvaryumlarla kıyaslandığında bizim standartlarımız çok yüksek. Burada her şey canlıların doğada yaşadıkları habitatın birebir aynısı şeklinde. Belki daha kalitelisini sağlıyoruz. Çünkü şu an doğada bir insan faktörü var ve bu faktör çevreye ve doğaya çok zarar veriyor. Bizim felsefemiz şu: Evet biz burada ziyaretçilerimizle 1500 farklı türden 17 bin tane canlıyı bir araya getiriyoruz. Ama merkezimizdeki canlıların sağlığı ve nesillerinin sürdürülebilir olmasını da önceliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Burada korunma altındaki türleri de sergiliyoruz. Nesli tükenmekte olan Napolyon ve Rus Mersini balığımız var.
Gelecek nesillerin bu canlıları doğada görme ihtimalleri çok düşük. O yüzden burada tek amaç sergilemek değil, o canlıları korumak ve nesillerini sürdürebileceği bir yaşam alanı sunmak ve duyarlılık anlamında da kendi nesillerimize bunu göstererek tecrübe ettirmek.”
ÇOCUKLARIN DÜNYASI BURADA DEĞİŞİYOR
İstanbul Akvaryum’un 7’den 70’e hem yerli hem de dünyanın dört bir yanından ziyaretçisi var. “Farklı şehirlerde oturan ziyaretçilerimiz de İstanbul Akvaryum’a geliyor. Yurtdışından gelen turistlerin çoğu gezi planlarına burayı ekliyorlar. Bu da ülke turizmine büyük katkı sağlıyor.” diyen Çapanoğlu, çocukların buraya adım attıktan sonra dünyalarının değiştiğini söylüyor ve ekliyor: “Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklar burada o dijitalleşmeden uzak, interaktif bir şekilde canlılarla iç içe oluyor. Ziyaretçi profilimizin geniş bir bölümünü çocuklar kapsıyor. Engelli bir çocuk ziyaretçimiz burada akvaryumda temizlik yapan bir dalgıcımızı izlemiş ve çok etkilenmişti. Bize ileride kendisinin de bir dalgıç olacağını söylediği bir not bırakmıştı.” İstanbul Akvaryum’a ara tatil boyunca karnesini getirenler için 55 lira olan çocuk bilet fiyatı 40 lira, 85 lira olan yetişkin bilet fiyatı ise 70 lira.
İSTANBUL AKVARYUM MÜDÜRÜ DİLEK ÇAPANOĞLU STAR CUMARTESİ’YE KONUŞTU
KAYRA ACUNER: KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM
Trabzon’da yaşıyorum ve balıklara karşı özel bir ilgim var. Buraya ilk kez geliyorum. Ara tatil nedeniyle buradayız. Çok güzel bir yer. Görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Buraya gelmekle balıkların dünyasını daha iyi tanımış oldum. Sanki hissettim. En çok köpek balığını sevdim. Onun ortamı gerçekten çok ilginçti. Bir gün onlarla birlikte yüzmeyi çok isterim. Burayla ilgili Trabzon’daki arkadaşlarıma çok şey anlatacağım. Özellikle batmış bir gemi ortamı hazırlamış olmalarından bahsedeceğim.
AZRA ATILGAN: YILAN BALIĞI BENİ ÇOK ETKİLEDİ
Buraya ilk kez geldim ve burası çok ilginç bir yer. Çok şaşkınım. Balıkların bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten çok büyükler. Ayrıca ilk defa yılan balığı görüyorum. Karnem çok iyiydi, Takdir Belgesi aldım. Buraya gelmeyi ben istedim. Arkadaşlarım buradan çok bahsediyordu, internette de reklamlarını görünce ailemle geldik. Buranın ortamı çok güzel, balıkların görüntüsü beni çok etkiledi. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlarıma uzun uzun anlatacağım.
SEMA ATILGAN: BURASI EN GÜZEL HEDİYE
Burası çok güzel bir yer. Karne hediyesi olarak çocuğumuzu buraya getirmek istedik. Sanırım bu en güzel hediye oldu onlara. Akvaryumda etkileyici bir atmosfer var. Anne babaların çocuklarıyla birlikte tatil niyetine gelebilecekleri bir yer burası. Çocuğumun hayvanları tanımasını, görmesini ve incelemesini istedim. Buranın Avrupa’nın en büyük tematik parklarından biri olması da ayrıca güzel.
KUTUP PENGUENLERİ BİZİ SEÇTİ
İstanbul Akvaryum bu yıl da Canlıların Korunaklı Bölgede Yetiştirilmesi Programı kapsamında 11 penguen evlat edindi. O penguenler geçtiğimiz günlerde akvaryuma geldi. İlk 12 tanesi 2016 yılında gelmişti. Şimdi akvaryumun 23 tane pengueni oldu. Bu Kutup Penguenleri’ni Türkiye’de sadece burada görebilirsiniz. Çapanoğlu konuyla ilgili şunları söylüyor: “Onları buraya getirmeden önce yaşam alanlarıyla ilgili yaklaşık bir yıla yayılan araştırma ve hazırlık sürecimiz oldu. Yaptığımız bilimsel çalışmalar uluslararası alanda da dikkat çekmiş ve başarılı bulunmuş ki İspanya’daki Valencia Akvaryumu ellerindeki 11 pengueni başka taliplere rağmen bize vermek istedi. Bu bizi çok mutlu etti. Yakın bir zamanda da burada bir penguen doğabilir.”
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