Kendi habitatında bi' dünya balık

Burası Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk 5’i içerisinde yer alan akvaryumu. Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum’dan bahsediyorum. Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin (WAZA) üyesi olan İstanbul Akvaryum’un son misafirleri ise İspanya’nın Vanecia Akvaryumu’ndan gelen 11 penguen. Hem bu yeni misafirleri hem de diğer canlıları görmek için gittim akvaryuma. İstanbul Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu eşliğinde bir akvaryum içinde hem kıtalar aştık hem de yeni misafirleri konuştuk.

İçerisinde 1500 türden 17 bin canlı bulunuyor. Bu canlılar sergi denilen 70 farklı akvaryumda yaşıyor. Bütün akvaryum, canlıların doğadaki yaşam alanına göre dizayn edilmiş. Yedikleri öğünler de yine doğal yaşamda yemesi gereken canlı ve bitkilerden oluşuyor. İçeride aynı zamanda 6 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük canlı hastanesinin de olduğu bu akvaryumda sadece canlıları görmüyor adeta onların ait oldukları coğrafyaları yaşıyorsunuz. Ayrıca burada köpek balıklarıyla birlikte dalış yapabiliyorsunuz. Normalde dalışa meraklı olan insanlar birçok balık türünü aynı anda görebilmek için dünyanın farklı noktalarına gidiyorlar. Burada dalış yapanlarsa çok farklı köpek balığı ve o coğrafyadan yaşayan diğer türdeki balıkları aynı anda yakından görebiliyor. Kısacası buraya geldiğinizde 22 bin metre karelik alanda Karadeniz’den başlayan geziniz dünyanın öbür ucuna uzanıyor.

ÖNCELİKLİ AMACIMIZ ONLARI KORUMAK

Burası aynı zamanda bir hayvanat bahçesi. Hayvanseverler tarafından dünyadaki bütün hayvanat bahçeleri olduğu gibi burası da potansiyel eleştirilere maruz kalabiliyor. Ancak Dilek Çapanoğlu hayvanseverleri rahatlatacak cinsten bir açıklamada bulunuyor: “Diğer akvaryumlarla kıyaslandığında bizim standartlarımız çok yüksek. Burada her şey canlıların doğada yaşadıkları habitatın birebir aynısı şeklinde. Belki daha kalitelisini sağlıyoruz. Çünkü şu an doğada bir insan faktörü var ve bu faktör çevreye ve doğaya çok zarar veriyor. Bizim felsefemiz şu: Evet biz burada ziyaretçilerimizle 1500 farklı türden 17 bin tane canlıyı bir araya getiriyoruz. Ama merkezimizdeki canlıların sağlığı ve nesillerinin sürdürülebilir olmasını da önceliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Burada korunma altındaki türleri de sergiliyoruz. Nesli tükenmekte olan Napolyon ve Rus Mersini balığımız var.

Gelecek nesillerin bu canlıları doğada görme ihtimalleri çok düşük. O yüzden burada tek amaç sergilemek değil, o canlıları korumak ve nesillerini sürdürebileceği bir yaşam alanı sunmak ve duyarlılık anlamında da kendi nesillerimize bunu göstererek tecrübe ettirmek.”

ÇOCUKLARIN DÜNYASI BURADA DEĞİŞİYOR

İstanbul Akvaryum’un 7’den 70’e hem yerli hem de dünyanın dört bir yanından ziyaretçisi var. “Farklı şehirlerde oturan ziyaretçilerimiz de İstanbul Akvaryum’a geliyor. Yurtdışından gelen turistlerin çoğu gezi planlarına burayı ekliyorlar. Bu da ülke turizmine büyük katkı sağlıyor.” diyen Çapanoğlu, çocukların buraya adım attıktan sonra dünyalarının değiştiğini söylüyor ve ekliyor: “Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklar burada o dijitalleşmeden uzak, interaktif bir şekilde canlılarla iç içe oluyor. Ziyaretçi profilimizin geniş bir bölümünü çocuklar kapsıyor. Engelli bir çocuk ziyaretçimiz burada akvaryumda temizlik yapan bir dalgıcımızı izlemiş ve çok etkilenmişti. Bize ileride kendisinin de bir dalgıç olacağını söylediği bir not bırakmıştı.” İstanbul Akvaryum’a ara tatil boyunca karnesini getirenler için 55 lira olan çocuk bilet fiyatı 40 lira, 85 lira olan yetişkin bilet fiyatı ise 70 lira.

İSTANBUL AKVARYUM MÜDÜRÜ DİLEK ÇAPANOĞLU STAR CUMARTESİ’YE KONUŞTU