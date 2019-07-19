Kore dalgasının yeni etki alanı: Düğün fotoğrafları
Güney Kore müzik ve dizileri ile gençliğimizi fena halde etkiliyor. Yaşam tarzı ve inanç anlamında olumsuz sonuçlara yol açtığı için de sert bir dille eleştiriliyor. Şimdilerde moda olan Kore düğün fotoğrafları trendi ise müzik ve dizilerinin aksine sadeliği öne çıkardığı için memnuniyetle karşılayabileceğimiz bir moda. Aslında o kadar uzağa gitmeye de gerek yok. Aile albümlerimize baksak dede ve ninelerimizin düğün fotoları da aynı sadelikte...
- FATMA ZEHRA MENGİ
Düğün fotoğrafçılığı, son zamanlarda oldukça gelişme gösteren bir sektör. Gelin ve damatlar neredeyse düğünlerine harcadıkları kadar bütçe ayırıyor bu olaya. Düğün fotoğrafçılığı; dış mekân, hikâye ve stüdyo fotoğrafçılığı derken birçok kategoriye ayrılıyor. Kimi doğayı seçip; deniz kıyısında, ormanda çekimini yaptırıyor. Kimi de kapalı ama gösterişli mekânları tercih ediyor. Bazıları olayı daha da ileri götürerek tehlikeli ortamları seçip, tehlikeli pozlar veriyor. Ama hepsinin amacı aynı; en güzel, aynı zamanda en farklı düğün fotoğraflarına sahip olmak. En ilginç düğün fotoğrafını çektirmek için çiftler tuhaf bir mücadele içinde. Tabii herkes böyle değil. Bu abartıdan ve zahmetten sıkılan çiftler şu sıra yeni trend olan Kore tarzı sade ve zarif düğün çekimlerini tercih ediyor.
UZAK DOĞU’DA SADELİK RÜZGARI
Diziler ve müzik gruplarından sonra sıra şimdi de Korelilerin düğün fotoğraflarına geldi. Klasik ve abartılı düğün fotoğraflarından bunalan insanlar radarına şu sıra Kore tarzı düğün fotoğraflarını almış durumda. Ülkemizdeki yeni evlenen çiftler dahil. Kore’de düğün gününde stüdyo/fotoğrafları çekimi popüler. Genellikle dış mekân çekimleri yapılmıyor. Büyük ve film setini andıran stüdyolar donanımı ve dekorasyonu ile adeta ilgililerini büyülüyor. Fiyatlar stüdyoya, şehre ve seçilen konsepte göre değişiyor. 1000 dolardan başlayan ücretler 6000 dolara dek çıkabilir. Bütün bunlarla beraber şu an Kore’de düğün fotoğraflarında sadelik rüzgarı esiyor. Ortalık abartılı düğün fotoğrafları ile dolu iken Koreliler şimdilerde sadelikten yana. Sade düğün fotoğrafları için genellikle kapalı mekanları seçen Koreliler için önemli olan mekan veya fon değil, gelin ve damadın kendisi ve nasıl çıktıkları. Amaç samimi ve sade olmak. Belki de bu tercihleri onları doğal yapıyor. Çılgın gösterişli ve şatafatlı konseptlere yerine Kore’de artık stüdyolardan kıyafetlere ve verilen pozlara dek sade, gösterişsiz, minimal tercihler yapılıyor. Çiftlerin de sıcak, samimi bakışları eklenince oldukça içten, gözü yormayan, insanı etkileyen fotoğraflar ortaya çıkıyor. Korelilerin sade, minimal yaşam anlayışı böylelikle fotoğraflara da yansıyor. Kısacası Kore birçok alanda olduğu gibi düğün fotoğrafçılığında da dünyayı peşinden sürüklüyor ve özgün tercihler üretiyor. Bizim de ülkemizden Kore’yi yakından takip edenler Korelilerin bu sadeliğinin farkında. Geç kalmadık ve aynısını biz de düğün fotoğraflarımızda uygulamaya başladık. Ama durun biz zaten çılgın furyalarımızdan önce oldukça sadeydik. Bunu evlerimizin duvarlarında asılı olan anne babamızın düğün fotoğraflarında da kolayca anlayabiliriz, değil mi?
KORELİLERİN GÜZELLİK TAKINTISI
Kore tarzı düğün fotoğraflarını tanımak için biraz da Kore kültürünü bilmek gerek. Kore yani Uzak Doğu denilince akla Budizm inanışı gelse de günümüzde Güney Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u Hıristiyan. Bununla birlikte ülke genelinde Budizm, Taoizm, Kore Şamanizm’i, Konfüçyanizm ve daha birçok din de özgürce yaşanabilir durumda. Konfüçyanizm özellikle Kore iş ahlakını büyük oranda etkiliyor. Güney Kore’nin resmi dili Korece olup Uzak Doğu ülkeleri arasında en kolay yazım ve okunuşa sahip. Korece de Türkçe gibi sonradan eklemeli bir dil.
BİZ ZATEN ÇOK SADEYDİK…
Kore’de şu sıra hakim olan düğün fotoğraflarındaki sadelik rüzgârı aslında bizde çok eskiden varolan ancak yakın zamanlarda terk edilen bir gelenek. Fotoğrafla tanıştığımız yıllardan 1980’lere kadar çekilen düğün fotoğraflarında genelde sadelik hakimdir ülkemizde. Eskiden evlilik, doğum, sünnet, askerlik, nişan, mezuniyet gibi önemli günlerde stüdyoya gidilirdi. Stüdyo çekimlerinde çiftlerin geleneksel duruşları ve hülyalı bakışlar ile düğün fotoğrafları tamamlanırdı. Türkiye’de dış mekân çekimleri furyasından evvel, düğün fotoğraflarında üç temel poz vardı: Gelinin tek olduğu, gelinin damat ile birlikte olduğu ve törene katılanların toplu olduğu pozlar. Bu üç pozdan en önemlisi gelinin tek olduğu ve onun saflığını, temizliğini beyaz gelinliği ile güzelliğini ön plana çıkaran pozlardı. Bu ‘klasik pozlar’ olarak bildiğimiz çekimlerde gelinlerin çoğu sıcak, masum ve huzurlu görünürdü. Bu klasik pozlarda bir kurgu görülür. Tam boy kareler ayaklar ile başlardı. Önce ayaklar ve vücut dengelenip, ellerin duruşu ayarlanır, en son başın konumu ve bakışlar ile sonlanırdı. Gelinlik kuyruklu bir model ise kuyruğu gösterecek şekilde gelin döndürülür, eller huzurlu bir formda konumlandırılır, akıcı ve zarif görünmesine önem verilirdi. Gelinin yüz ifadesi ise en önemlisi, hafif bir tebessüm sakin ve yumuşak durur ama dişler de gösterilmezdi. Pozlara, dans ve bale duruşları ile bir nevi yön verilir. Şimdi tüm geçmişteki düğün fotoğrafçılık bilgilerimizi incelediğimizde görüyoruz ki son dönemlerde trend olmaya başlayan Kore’deki, sadelik akımından aslında farkımız yoktu. Çok yakın zamanlara kadar bizde de düğün fotoğraflarımızın ana temasını sadelik ve zerafet oluşturuyordu.
BİZİM BÜYÜK KORE HAYRANLIĞIMIZ
Güney Kore’deki bir tuhaf konu da güzellik takıntısı. Sadece Gangnam’da 500’ü aşkın estetik merkezi bulunuyor. En çok da göz kapağı kaldırma estetiği uygulanıyor. Bu denli takıntı haline gelen estetik operasyonlar sadece kadınlar arasında değil erkekler arasında da ciddi anlamda yaygın. Estetik operasyonların dışında ülkede kozmetik sektörü de oldukça geniş bir paya sahip. Hatta Kore markalarını artık dünya çapında da görmeye başladık.
Kore kültürü her alanda hayatımıza tesir ediyor. Özellikle 2000’li yıllar sonrasında global bir trend haline gelen Kore menşeili film ve diziler Türkiye’yi de uzun zaman önce etkisi altına aldı. Özellikle gençler arasında çok popüler şekilde izleniyor Kore dizileri. Koreli oyuncuların hayatı, projeleri yakından takip edilmekte. Güney Kore dizileri ile birlikte müzikleri ve dansları da yakın zamanda yoğun tartışmalara neden oldu ülkemizde. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kore şarkıcıları ve K-Pop grupları giyimleri ve yaşam tarzları ile özellikle belli bir yaş grubunu etkisi altına alıyor. Kızlar şirin ve saf Kore kızı görünümlü rengârenk kıyafetlere, rengârenk saçlara yönelirken erkekler de cinsiyetsiz hatta kadınsı bir görünümü tercih ediyor. Cinsiyetsizlik ve eşcinselliğe özendirici davranış biçimleri özellikle ülkemizde sert bir dille eleştirilse de sayıları milyonları bulan K-Pop fanları adeta bir inanç topluluğu gibi aidiyet duydukları müzik gruplarına yönelik bu tepkilere kulak tıkıyor. Kore’de eğlence sektöründe ciddi pay sahibi olan K-Pop endüstrisi gençlere model olarak sunduğu genç şarkıcıları da bir tür kölelik sistemi içinde çok ağır şartlarda çalışmaya zorluyor.
Kore’nin gerek dizi-film gerek müzik sektörü uluslarası arenada sıkı takipçiler sağlarken, buna karşılık Güney Kore de kendi gençliğinin yozlaşmasından ve değerlerinden uzaklaşmasından endişe duyuyor.
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