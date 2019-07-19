Kore dalgasının yeni etki alanı: Düğün fotoğrafları

Düğün fotoğrafçılığı, son zamanlarda oldukça gelişme gösteren bir sektör. Gelin ve damatlar neredeyse düğünlerine harcadıkları kadar bütçe ayırıyor bu olaya. Düğün fotoğrafçılığı; dış mekân, hikâye ve stüdyo fotoğrafçılığı derken birçok kategoriye ayrılıyor. Kimi doğayı seçip; deniz kıyısında, ormanda çekimini yaptırıyor. Kimi de kapalı ama gösterişli mekânları tercih ediyor. Bazıları olayı daha da ileri götürerek tehlikeli ortamları seçip, tehlikeli pozlar veriyor. Ama hepsinin amacı aynı; en güzel, aynı zamanda en farklı düğün fotoğraflarına sahip olmak. En ilginç düğün fotoğrafını çektirmek için çiftler tuhaf bir mücadele içinde. Tabii herkes böyle değil. Bu abartıdan ve zahmetten sıkılan çiftler şu sıra yeni trend olan Kore tarzı sade ve zarif düğün çekimlerini tercih ediyor.

UZAK DOĞU’DA SADELİK RÜZGARI

Diziler ve müzik gruplarından sonra sıra şimdi de Korelilerin düğün fotoğraflarına geldi. Klasik ve abartılı düğün fotoğraflarından bunalan insanlar radarına şu sıra Kore tarzı düğün fotoğraflarını almış durumda. Ülkemizdeki yeni evlenen çiftler dahil. Kore’de düğün gününde stüdyo/fotoğrafları çekimi popüler. Genellikle dış mekân çekimleri yapılmıyor. Büyük ve film setini andıran stüdyolar donanımı ve dekorasyonu ile adeta ilgililerini büyülüyor. Fiyatlar stüdyoya, şehre ve seçilen konsepte göre değişiyor. 1000 dolardan başlayan ücretler 6000 dolara dek çıkabilir. Bütün bunlarla beraber şu an Kore’de düğün fotoğraflarında sadelik rüzgarı esiyor. Ortalık abartılı düğün fotoğrafları ile dolu iken Koreliler şimdilerde sadelikten yana. Sade düğün fotoğrafları için genellikle kapalı mekanları seçen Koreliler için önemli olan mekan veya fon değil, gelin ve damadın kendisi ve nasıl çıktıkları. Amaç samimi ve sade olmak. Belki de bu tercihleri onları doğal yapıyor. Çılgın gösterişli ve şatafatlı konseptlere yerine Kore’de artık stüdyolardan kıyafetlere ve verilen pozlara dek sade, gösterişsiz, minimal tercihler yapılıyor. Çiftlerin de sıcak, samimi bakışları eklenince oldukça içten, gözü yormayan, insanı etkileyen fotoğraflar ortaya çıkıyor. Korelilerin sade, minimal yaşam anlayışı böylelikle fotoğraflara da yansıyor. Kısacası Kore birçok alanda olduğu gibi düğün fotoğrafçılığında da dünyayı peşinden sürüklüyor ve özgün tercihler üretiyor. Bizim de ülkemizden Kore’yi yakından takip edenler Korelilerin bu sadeliğinin farkında. Geç kalmadık ve aynısını biz de düğün fotoğraflarımızda uygulamaya başladık. Ama durun biz zaten çılgın furyalarımızdan önce oldukça sadeydik. Bunu evlerimizin duvarlarında asılı olan anne babamızın düğün fotoğraflarında da kolayca anlayabiliriz, değil mi?