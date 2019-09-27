Liseliler TEKNOFEST’te başarı hikâyesi yazdı

M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu Çargah Roket Takımı bu seneki Teknofest Roket Yarışmasına başvuran 571 takım arasından sıyrılarak Alçak İrtifa kategorisinde birinci oldu. Okul öğrencilerinden Eymen Yıldırım, Ali Uysal, Yahya Çakır, Semih Tiryakiol ve Ahmet Yavuz Hiçdurmaz birincilik ödüllerini Teknofest’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldılar. Bilimin genç yıldızlarına yarışma heyecanını ve hazırlık sürecini sorduk.

Roket yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

Ali Uysal (Teknik Tasarım-Aerodinamik): Takım üyelerimiz geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında o senenin roket yarışmasında atılmış ve sergilenen roketleri görmüş. Onlardan etkilenerek “Biz neden yapmayalım?” diyerek bu takımı oluşturdu. Uzay ve havacılık konusunda merakımız olmasına rağmen çok detaylı bilgiye sahip değildik. Bu yüzden ilk iş olarak takımımızı kurduktan sonra detaylı bir araştırma sürecine başladık.

Roketin yapım sürecini anlatabilir misiniz?

Yahya Çakır (Elektronik Sorumlusu): İlk olarak roketler hakkında akademik kaynakları araştırarak bilgi birikimi elde ettik. Sonrasında bu birikimin ışığında bilgisayar simülasyonlarıyla tasarımımızı hazırlamaya başladık. İlk eleme raporu olan ön tasarım raporu ve ikinci eleme raporu olan kritik tasarım raporunu jüri heyetine gönderdik. Bu elemelerden yüksek bir puan alarak son eleme raporu olan Genel Test Raporu ve Atış Hazırlık Raporu aşamasına kaldık. Bu aşamada tüm alt sistemlerimizi üretip testlerimizi yaparak raporumuzu gönderdik ve atış alanı olan hisar atış alanına gitmeye hak kazandık. Atış alanında da montajımızı yapıp tüm izinlerimizi aldık ve atışımızı gerçekleştirdik.

Birinci olduğunuzda neler hissettiniz?

Tek bir duygu yaşamıyoruz. Tabii mutluyuz ama bu roketi fırlatmak için birçok aşama geçtik ve çok farklı heyecanlar yaşadık. Roket için hazırladığımız raporun geçtiği zaman, montaj günü roketimize verilen uçuş izni ve roketimizin uçuş anı gerçekten çok farklı duygular hissettik. Özellikle imam hatipli olduğumuza bazı kişilerin inanamaması bizi şaşırttı. Aslında imam hatipli öğrencilerin bilim ve teknoloji ile uğraşması, çağı yakalaması kadar önemli bir şey yoktur. Çünkü şu an dünya üzerindeki sıkıntıların ahlak ile bilimin bir arada olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak ahlak ile bilimi yüceltmeye çalışıyoruz. Çok şükür sonuç olarak da emeğimizin karşılığını aldık.