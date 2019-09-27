Liseliler TEKNOFEST’te başarı hikâyesi yazdı
Dünyanın en büyük ikinci hava etkinliği olan ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türk gençlerinin içindeki bilim aşkını ve cevherini açığa çıkardı. Teknofest Roket Yarışmasında M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci olurken Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Techtolia ekibi de Teknofest Uçan Araba Tasarımı kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.
- ALİ DEMİRTAŞ
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu Çargah Roket Takımı bu seneki Teknofest Roket Yarışmasına başvuran 571 takım arasından sıyrılarak Alçak İrtifa kategorisinde birinci oldu. Okul öğrencilerinden Eymen Yıldırım, Ali Uysal, Yahya Çakır, Semih Tiryakiol ve Ahmet Yavuz Hiçdurmaz birincilik ödüllerini Teknofest’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldılar. Bilimin genç yıldızlarına yarışma heyecanını ve hazırlık sürecini sorduk.
Roket yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?
Ali Uysal (Teknik Tasarım-Aerodinamik): Takım üyelerimiz geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında o senenin roket yarışmasında atılmış ve sergilenen roketleri görmüş. Onlardan etkilenerek “Biz neden yapmayalım?” diyerek bu takımı oluşturdu. Uzay ve havacılık konusunda merakımız olmasına rağmen çok detaylı bilgiye sahip değildik. Bu yüzden ilk iş olarak takımımızı kurduktan sonra detaylı bir araştırma sürecine başladık.
Roketin yapım sürecini anlatabilir misiniz?
Yahya Çakır (Elektronik Sorumlusu): İlk olarak roketler hakkında akademik kaynakları araştırarak bilgi birikimi elde ettik. Sonrasında bu birikimin ışığında bilgisayar simülasyonlarıyla tasarımımızı hazırlamaya başladık. İlk eleme raporu olan ön tasarım raporu ve ikinci eleme raporu olan kritik tasarım raporunu jüri heyetine gönderdik. Bu elemelerden yüksek bir puan alarak son eleme raporu olan Genel Test Raporu ve Atış Hazırlık Raporu aşamasına kaldık. Bu aşamada tüm alt sistemlerimizi üretip testlerimizi yaparak raporumuzu gönderdik ve atış alanı olan hisar atış alanına gitmeye hak kazandık. Atış alanında da montajımızı yapıp tüm izinlerimizi aldık ve atışımızı gerçekleştirdik.
Birinci olduğunuzda neler hissettiniz?
Tek bir duygu yaşamıyoruz. Tabii mutluyuz ama bu roketi fırlatmak için birçok aşama geçtik ve çok farklı heyecanlar yaşadık. Roket için hazırladığımız raporun geçtiği zaman, montaj günü roketimize verilen uçuş izni ve roketimizin uçuş anı gerçekten çok farklı duygular hissettik. Özellikle imam hatipli olduğumuza bazı kişilerin inanamaması bizi şaşırttı. Aslında imam hatipli öğrencilerin bilim ve teknoloji ile uğraşması, çağı yakalaması kadar önemli bir şey yoktur. Çünkü şu an dünya üzerindeki sıkıntıların ahlak ile bilimin bir arada olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak ahlak ile bilimi yüceltmeye çalışıyoruz. Çok şükür sonuç olarak da emeğimizin karşılığını aldık.
KIZLAR UÇAN ARABADA İDDİALI
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Techtolia ekibi Teknofest Uçan Araba Tasarım kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı. STEM Eğitimi ve Robotik Kodlama alanındaki çalışmalara ağırlık veren Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Kızlar Geleceği Kodluyor” sloganı ile birçok başarılı proje başlatmıştı. Geçen yıl Amerika’daki FRC yarışmasına katılıp ülkemize ödül ile dönen Techtolia ekibine Teknofest’teki başarılarının arka planını sorduk.
Begüm Sarı (Tasarım görevlisi): İlk hedefimiz yarışmada finale kalmaktı Bu yüzden çok çalıştık. Sonuçta finale kaldık. Sunum yapmaya başladığımızda güzel tepkiler aldık ve bu sayede kendimizi daha iyi hissettik. Daha sonra jürinin önünde yapmış olduğumuz sunumu da başarıyla tamamladık. Projeye hazırlanırken solidworks, adobe premiere, adobe photoshop, tinkercad programlarını öğrendik. Bu proje sayesinde kendimizi geliştirdik, arkadaşlıklar edindik, mühendislerle ve işin uzmanlarıyla tanışıp sohbet ettik.
Beyza Turan (Sunum görevlisi): Techtolia ekibi olarak tasarlamış olduğumuz Hezarfen aracımızda dört pervane, dört motor ve bir kamera bulunuyor. Aracımızın pervaneleri; karadayken kapalı duruyor ve kalkış anında pervaneler açılıyor. Hezarfen drone mantığıyla tasarlandı. Aracımızda yakıt olarak güneş enerjisi ve elektrik kullandık. Bu güneş enerjisini aracımızın üst kısmında bulunan güneş paneli ile sağlamaktayız. Aracımızın dış iskeletinin sağlam ve dayanıklı olabilmesi için karbon fiber madde kullandık. Aracımızda birçok güvenlik önlemi bulunuyor. Tasarlamış olduğumuz bu araç sayesinde Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandık. Takımımızda birçok farklı mesleği tercih edecek arkadaşımız var; mühendislik, tıp, hukuk gibi. Ama hepimiz temel görevimizin Türkiye’ye bir fayda sağlamak olduğunu biliyoruz ve bu amaç üzerine yol alıyoruz.
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