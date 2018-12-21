Mağaralardan Gökdelenlere
İstanbul Tasarım Merkezi, “Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu” programı ile insanlığın son zamanlardaki ortak meselesini tartışmaya açıyor.
“Ev deyince ne anlamalıyız?, 40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev ihtiyacımızı karşılar mı?, Evin bir yuva olma zorunluluğu var mıdır?, Ev kültürel aktarım açısından nerede durmaktadır? Beton vazgeçilmez midir?” gibi soruların cevaplarının aranacağı program, 27 Aralık Perşembe günü 16.00’da gerçekleşecek. Programa; Serkan Akın, Ahmet Yılmaz ve Şimşek Deniz konuşmacı olarak katılacak.
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