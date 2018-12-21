Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

CUMARTESİ

  1. Haberler
  2. Cumartesi

Mağaralardan Gökdelenlere

İstanbul Tasarım Merkezi, “Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu” programı ile insanlığın son zamanlardaki ortak meselesini tartışmaya açıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Ev deyince ne anlamalıyız?, 40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev ihtiyacımızı karşılar mı?, Evin bir yuva olma zorunluluğu var mıdır?, Ev kültürel aktarım açısından nerede durmaktadır? Beton vazgeçilmez midir?” gibi soruların cevaplarının aranacağı program, 27 Aralık Perşembe günü 16.00’da gerçekleşecek. Programa; Serkan Akın, Ahmet Yılmaz ve Şimşek Deniz konuşmacı olarak katılacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA