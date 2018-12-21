Mağaralardan Gökdelenlere

“Ev deyince ne anlamalıyız?, 40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev ihtiyacımızı karşılar mı?, Evin bir yuva olma zorunluluğu var mıdır?, Ev kültürel aktarım açısından nerede durmaktadır? Beton vazgeçilmez midir?” gibi soruların cevaplarının aranacağı program, 27 Aralık Perşembe günü 16.00’da gerçekleşecek. Programa; Serkan Akın, Ahmet Yılmaz ve Şimşek Deniz konuşmacı olarak katılacak.