Makyajınızı sildiğinizde üzülmeyin

Makyaj yapmayı sevmeyen bir kadın var mıdır? Bazen kendimizi daha iyi hissetmek bazen ise bulunduğumuz ortam gereği makyaj yaparız. Önemli olan bu makyajı ne kadar doğru yaptığımız. Uzun yıllardır makyaj sektörü içerisinde olan ve mesleğini bir sanat gözüyle icra eden Bugo lakaplı Burçin Göksu, makyaj konusunda yaptığımız yanlışları anlatıyor. Makyajı insanların kendini farklı biriymiş gibi gösterecek kadar yoğun bir şekilde yapmasının doğru olmadığını düşünen Göksu, “20 yıllık bir makyaj uzmanı olarak son üç yıldır makyaj sevmeyen biriyim. Çünkü bunca yıldır kadınları kandırdığımı düşündüm. Biz makyajı başka insan olma modellerine çevirdik. Bunu ben de yaptım. Amaç makyajın değil kadının güzel gözükmesi. Bugün bakıldığında makyaj artık nitelikli dolandırıcılık oldu. Özellikle günümüz Instagram’da. Artık Picasso eseri tarzı makyajlar yapmıyorum. Çok makyaj yapıp sonra yüzünü sildiğinde o kişiyi üzmek istemiyorum.” şeklinde konuşuyor. Karakteristik ve kişiye özel makyajdan yana olduğunu belirten Göksu, başkasında görüp beğendiğiniz makyajı değil kendinize uyan renklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Göksu, makyajda; rimel, allık ve rujun yeterli olduğuna değiniyor.

Elmacık kemiği şeftali tonu değil

Kadınların makyaj yaparken birçok hata yaptığını anlatan Göksu şöyle devam ediyor: “Bu aralar highlight çılgınlığı var. Herkesin yüzü poşet gibi parlıyor. Aslında highlight dediğimiz şey güneşin tepeden yansımasıyla verdiği sağlıklı cilt efekti. Ama insanlar yüzünün her köşesine sürüyor. Sonra ciltler oldukça yağlanmış duruyor.

Yine şeftali tonu allıkla elmacık kemiği yapmaya çalışıyoruz. Elmacık kemiği şeftali tonu olmaz ki. Kendi fondöten renginizden bir ton koyu renk ile gölge yapılır. Allık ise hafif tebessüm edersiniz orada biriken yere sürülür. Kulaktan dudağa kadar allık sürmeyin. Koyu renk ruj ise yine yaptığımız yanlışlardan. Dişleriniz beyaz ve sağlıklı değil ise kırmızı ruj hatadır. Net makyajı da ben doğru bulmuyorum. Eyeliner ile yapılan makyajdan bahsediyorum. Net makyaj aslında makyajın anatomisinde yoktur. ”

Cilt renginize göre tonlar seçin

Makyaj denilince akla ilk olarak fondöten geldiğini belirten Göksu, cildi güzel olanların fondöten sürmesine gerek olmadığını düşünüyor. Önemli olanın makyaj değil ruhu güzelleştirmek ve özgüvenli olmak olduğunu dile getiriyor. Rimel ve kirpiğe önem verdiğini anlatan Göksu, makyaj yaparken renk kartelalarına dikkat etmek gerektiğini vurguluyor: “Cilt rengine göre makyaj renkleri var. Öncelikle teniniz hangi renk? Sarı mı pembe mi? Bunu bilip ona göre iki renk kartelasından tonlar seçmek gerekiyor. Bu sadece makyaj için geçerli değil. Kıyafet, ayakkabı seçerken, saçınızı boyatırken hatta oje sürerken bile bu renk kartelalarından çıkmamak lazım. Hangi renk olduğunuzu bileğinizdeki damarın renginden anlayabilirsiniz. Damarınız mavi ise pembe grubundasınız. Yeşil ise sarı grubunda. Pembe grubundakilerin renk skalasında 7 ana renk var. Sarı grubunda ise 7 ara renk var. Mutlaka kendimizi tanımalıyız.”