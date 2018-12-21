Medyanın yapısal işlevini zedeleyen yapay fenomenler

TV8 kanalında yayınlanan yarışma programlarıyla ünlenen ve katıldığı son yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı hayvana şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Bir papağana uyguladığı işkence görüntülerine gösterilen tepkiler üzerine gözaltına alınan Özdemir ardından akıl hastanesine sevk edildi. Sonradan öğrenildi ki Özdemir’in ilk vukuatı bu değil, daha önce de kadına şiddet dahil birçok sabıkası bulunuyor. Buna rağmen milyonların izlediği bir programa çıkarıldı ve sağlıksız davranışları rating uğruna tolere edildi. Kamuoyu aylarca bu şahısı izledi. Murat Özdemir medyanın ürettiği ilk yapay fenomen değil. Bütün bu yaşananlar medya üreticileri ile medyanın kamusal işlevinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Kamuoyu yaşananlardan sonra nefretini dile getirirken bu fenomeni kamuoyu önüne çıkaran medya patronu Acun Ilıcalı’yı da hedefine aldı. Bir Twitter kullanıcısı Acun Ilıcalı’nın yaşanan olayla ilgili kınama mesajı yayınlaması üzerine tepkisini şöyle dile getirdi: “Rating uğruna en psikopatları bul, yarışmacı diye programa sok, her bölümde kavga çıkart, sonra da yarattığın dünyanın karakterlerini ‘lanetle’ yok öyle, önce programlarını bir hizaya sok Acun Ilıcalı!” Tepkiler elbette bununla da sınırlı değil. Ancak hala sadece sorunlu ekran ünlülerini konuşmakla yetiniyoruz. Peki medyanın sorumluluğu hakkında neden konuşmuyoruz? Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron ile bu tür ekran ünlülerine maruz kalmamak için medyada ne tür bir içerik denetimi uygulanması gerektiğini konuştuk.

TELEVİZYONCULAR KENDİLERİNE ETİK SORULAR SORMUYOR

Televizyon gibi geniş kitlelere hitap eden bir iletişim aracında ekrana taşınan her şey toplumu ciddi anlamda etkiliyor. Reality şov formatında hazırlanan yarışma programlarında özellikle ‘sorunlu’ insanların ekrana getirilmesi pek çok açıdan sakıçncalı. Prof. Dr. Nilgün Tutal’a göre ise asıl sorun medya sektöründe içerik üretiminde. “Konsepti kötü olan bir programın katılımcısının da kamusal bir sorumluluk anlayışıyla seçilmesini beklemek anlamlı değil. En ciddi tartışma ya da haber programları bile konuğunu niteliğine göre değil programa katacağı kışkırtıcılığı hesaba katarak seçiyor.” diyen Tutal, şu an yapımcıların rating kaygısıyla hareket ettiğine dikkat çekiyor. Rekabetçi medya ortamında izleyicinin dikkatinin ele geçirilmesi en çok peşinde koşulan amaç. Katılımcıların ayrıksı kişiliklerinin programın rating gücünü artıracağı düşüncesi katılımcıların seçiminde öncelikli kriter.Zaten medyanın kamusal bir işlev görmesi fikri de artık pek önemsenmiyor. Prof. Tutal da medyanın özellikle 2000’li yıllardan sonra bilgilendirmeyi ya da düşündürmeyi değil eğlendirmeyi amaç edindiğini, eğlendireceği izleyici için de sıradan insanları medyatik ünlülere dönüştürdüğünü söylüyor ve ekliyor: “Bu da televizyon programlarının halkın ya da sıradan insanın sözde sesi olması yanılgısını güçlendiriyor. İzleyiciler olarak bize daha çok benzeyen insanların artık sıra dışı olmaktan çıkmış öyküleriyle eğlenmeyi doğal karşılar hale geliyoruz. Medya tehlikeli bir kişiyi ünlü yapacağım amacıyla muhtemelen ama sansasyonel kişilik avına çıktıklarından, bu tür insanları parlatma ve onlara medyatik bir güç kazandırma konusunda da kendilerine etik sorular sormadıkları açık bir gerçek.”