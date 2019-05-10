'Münazara yabancı dilimizi geliştirdi'
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6 Dilde Münazara Yarışmaları’nda birinci olan takımlardaki imam hatipli gençler, münazara yarışmalarının kendilerine hem farklı bakış açısı kazandırdığını hem de dil konusundaki becerilerini arttırdığını söylüyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “6 Dilde Münazara Yarışmaları”nda liseli gençler İngilizce, Rusça, İspanyolca, Almanca, Arapça dillerinde yarışırken Türkiye’ye lise öğrenimi görmek için gelen yabancı öğrenciler de Türkçe dalında münazara maçlarına çıktı. 40’ı aşkın akademisyen ve edebiyatçının jüri üyeliği yaptığı yarışmada; Türkçe’de Fatih Sultan Mehmet UAİHL; Arapça’da İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İngilizce’de Çamlıca KAİHL, İspanyolca’da Kadıköy AİHL, Almanca’da 2. Beşiktaş KAİHL ve Rusça’da M. Emin Saraç AİHL birinci oldu. Finalde gençler büyükşehirlerdeki riskler ve avantajlar üzerine tezlerini savundular. Biz de birinci olan takımların sözcüleri ile bir araya geldik. Hem dil eğitimlerini hem de münazara yarışmalarını konuştuk.
Arapça Birincisi İstanbul Beyoğlu AİHL, Salih Arcaklıoğlu
SENEYE KATAR YOLCUSUYUZ
10. sınıf öğrencisi olan Salih Arcaklıoğlu, öğretmenlerinin isteği üzerine münazaraya katılmış. Turnuvalardan önce ciddi bir çalışma dönemi geçirdiklerinden bahseden Salih, münazarada ikna kabiliyetinin çok önemli olduğuna değindi. “Finalde büyükşehirler insanlara daha fazla fırsatlar sunar tarafını savunduk. Jüri ikna yeteneğine bakıyor. Biz hem karşı tarafın bize sunduğu argümanları çürüterek hem de kendi notlarımız sayesinde komisyonu ikna ettik. Sahne performansımız da jüriyi etkiledi. Gruptan arkadaşımız Süleyman’ın Arapçası çok akıcıydı. Bu bize avantaj sağladı. Buradan birinci çıkarak önümüzdeki yıl Katar’da düzenlenecek Uluslararası Arapça Münazara Yarışması’na katılmaya hak kazandık. Geçen sene bu yarışmada İzmit Mehmet Akif Ersoy KAİHL birinci olmuştu. Bizim de amacımız bu. Münazara sayesinde ikna kabiliyetimiz arttı ve dil becerimiz gelişti.”
Rusça Birincisi M. Emin Saraç AİHL, Berfin Söyüncü
YENİ KELİMELER ÖĞRENDİK
Türkiye’deki ilk Rusça hazırlık sınıfı 2018-2019 öğretim yılında M. Emin Saraç AİHL’de başladı. Berfin de arkadaşları ile birlikte sene başından beri eğitimini aldığı Rusça ile münazara yarışmasında birincilik kazandı. “Kısa bir sürede hem bizim hem de hocalarımızın istekli olmasıyla dil konusunda iyi bir seviyeye geldik. Bu yarışma hesapta olan bir şey değildi. Hocalarımın teşvikiyle katıldım. Arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Rakibimiz de bu okuldandı. Hocalarımız telaffuzumuzu geliştirmemizde çok yardımcı oldular. Arkadaşlarımızla Rusça pratikler yaptık. Haftada 24 saat zaten Rusça ders görüyoruz.” diyen Berfin münazara sayesinde Rusça yeni kelimeler öğrendiğini ve konuşma akışının hızlandığını söylüyor.
Türkçe Birincisi Fatih Sultan Mehmet UAİHL, Mahmut Zeyn
İNANMADIĞIMIZ BİR TEZİ BİLE SAVUNDUK
5 yıl önce Suriye’deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen Mahmut, ilk yıllarda okula gidememiş. Türkçe’yi okula başlamadan önce çat pat bilen Mahmut, isteyerek tercih ettiği Fatih Sultan Mehmet UAİHL’nde Türkçe’sini geliştirmiş. Okul eğitiminin çok iyi olduğunu belirten Mahmut ilk defa yer aldığı münazara turnuvalarında birinci oldukları için mutlu olduklarını anlatıyor. “Okulda daha önce Türkçe sunum yarışması düzenlenmişti. Orada başarılı olduğum için öğretmenlerim münazara yarışmasına beni dahil etti.” diyen Mahmut sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hazırlık sürecinde hocalarımız bize kaynaklar buldular. Hepimiz farklı ülkelerden geliyorduk. Arnavut, Etiyopyalı ve Nijerya’dan arkadaşlar vardı. Anlaşabilmemiz için sürekli Türkçe konuşmamız gerekiyordu. Finalde büyükşehirlerin risklerini savunduk. Gruptaki Arnavut arkadaşımız geçen sene de bu yarışmaya katılmıştı. Kazanmamızda etkisi oldu. Münazara turnuvaları bize farklı açılardan bakmayı öğretti. Sorgulama yeteneği kazandırdı. Bazen inanmadığımız bir konuyu bile savunmak zorunda kaldık.”
İngilizce Birincisi Çamlıca KAİHL, Ceyda Özoğul
DİLİMİZİ BAYA GELİŞTİRDİK
3 yıldır İngilizce münazara yarışmasına katılan Ceyda Özoğul, bu yıl takım arkadaşları ile birlikte birinci olmayı başardı. “Hazırlık aşamasında birçok konuya çalıştık. Finaldeki konunun ne olduğunu biliyorduk zaten. Sadece hangi tarafı savuncağımızı bilmediğimizden iki yönlü çalıştık.” diyen Ceyda, İngilizce yarışmalarının daha kolay olduğunu söyledi. Daha önce hiç Türkçe münazaraya katılmadığını ve İngilizce ile kendini daha iyi ifade ettiğini söyleyen Ceyda, gruptaki diğer arkadaşlarınında dil konusunda iyi olduğunu vurguluyor. Okullardaki dil eğitiminde en büyük sorunun yazarak ya da metin çevirileri yapılarak öğretilmesi olduğuna da değininen Ceyda, şimdi okulda konuşma üzerine eğitim aldığını ve bunun içinde dil konusunda iyi olduğunu söylüyor. Münazara yarışmalarının dili kullanma konusunda pratik yapmalarına izin verdiği için önemli olduğunu belirtiyor.
İspanyolca Birincisi Kadıköy AİHL, Halil İbrahim Aygün
BAKIŞ AÇIMIZ ZENGİNLEŞTİ
Henüz hazırlık sınıfında olmasına rağmen sene başından beri aldığı İspanyolca eğitim ile münazaraya katılan Halil İbrahim ve takımı Ahmet Sani Gezici AİHL’ni yenerek birinci oldular. “Münazara turnuvası Türkçe olsaydı daha kolay olurdu. Çünkü öncelikle düşünüyorsunuz ve argümanlarınızı belirliyorsunuz. Sonrasında bunu karşı tarafa İspanyolca aktarmak gerekiyor. Türkçe ile bunu daha rahat yapardık. İspanyolca konuşarak derdimizi anlatmaya çalışmakta zorlandık ama başardık.” diyen Halil İbrahim, münazaranın entellektüel düşünmeyi arttırdığını ve konulara farklı perspektiflerden bakmayı sağladığını söylüyor. Halil İbrahim, “Münazaranın dil konusunda katkısı oldu. Dersler dışında da ekstra olarak İspanyolca çalıştık arkadaşlarımızla ve o arada dilimizi bayağ ilerlettik.” diyor.
Almanca Birincisi Beşiktaş KAİHL, Elif Ece
TEK RAKİBİMİZ KENDİ OKULUMUZ
Elif Ece, 10. sınıfa gidiyor ve Almancası ileri derece iyi. Dil konusundaki becerisinden dolayı öğretmenlerinin isteği ile münazaraya katıldığını belirten Elif, hazırlık sürecinde öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunduklarını söylüyor. Almanca hazırlık sınıfı olan başka okul olmadığı için yine kendi okulundaki arkaşlarına karşı yarıştıklarını belirten Elif, münazara ile ilgili şunları aktarıyor: “Finalde büyükşehirlerde yaşamanın dezavantajlarını savunduk. Türkçe konuşsaydık belki kendimi bu kadar ifade edemeyebilirdim. Almanca’da iyiyiz. İlk önce sahnede heyecanlandım ama sonrasında baktım ki konuşabiliyorum rahatladım. Münazara bize detaylı araştırma yapmanın yollarını gösterdi.”
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