'Münazara yabancı dilimizi geliştirdi'

İngilizce Birincisi Çamlıca KAİHL, Ceyda Özoğul

DİLİMİZİ BAYA GELİŞTİRDİK

3 yıldır İngilizce münazara yarışmasına katılan Ceyda Özoğul, bu yıl takım arkadaşları ile birlikte birinci olmayı başardı. “Hazırlık aşamasında birçok konuya çalıştık. Finaldeki konunun ne olduğunu biliyorduk zaten. Sadece hangi tarafı savuncağımızı bilmediğimizden iki yönlü çalıştık.” diyen Ceyda, İngilizce yarışmalarının daha kolay olduğunu söyledi. Daha önce hiç Türkçe münazaraya katılmadığını ve İngilizce ile kendini daha iyi ifade ettiğini söyleyen Ceyda, gruptaki diğer arkadaşlarınında dil konusunda iyi olduğunu vurguluyor. Okullardaki dil eğitiminde en büyük sorunun yazarak ya da metin çevirileri yapılarak öğretilmesi olduğuna da değininen Ceyda, şimdi okulda konuşma üzerine eğitim aldığını ve bunun içinde dil konusunda iyi olduğunu söylüyor. Münazara yarışmalarının dili kullanma konusunda pratik yapmalarına izin verdiği için önemli olduğunu belirtiyor.