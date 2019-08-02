'Müze kültürü eğitimin parçası olarak görülmeli'

Müze fiyatlarındaki artış gündemi epeyce meşgul etti ve sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Müzeler ve örenyerleri tarihimize tanıklık edeceğimiz en önemli kültür varlıkları. Bir nevi eğitim kurumları. Ayrıca turizm açısından da kendi ülkemizin reklamını yapacağımız, ihtişamlı uygarlığımızı tanıtacağımız ve bundan gelir edeceğimiz mekanlar aynı zamanda. Yapılan zammın sezon ortasında açıklanmasından dolayı turizm acentaları gösterdikleri tepkilerde haklı olabilir ancak bu artış yerli ziyaretçiyi çok etkilemeyecek. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uyguladığı ve müze gezilerini teşvik etmek amacıyla çıkardığı Müze Kart fiyatında herhangi bir artış yok. Müze Kart, 72 lira. Fiyat artışı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi ve örenyerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için müze giriş ücretlerinde düzenlemeye gidildiği söylendi. Müze ve örenyeri gelirlerinin ağırlıklı olarak yabancı ziyaretçilerden elde edildiğinin de belirtildiği ve halkın bu düzenlemeden etkilenmemesi için geçen sene itibarıyla alınan kararla Müze Kart fiyatlarının sabit tutulduğu, hiçbir artış yapılmadığı ve bundan sonra da yapılmayacağı belirtilen açıklamada, “Müze Kart, alındığı tarih itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olup, sınırsız giriş hakkı sunmakta. Vatandaşlarımızı Müze Kart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz.” denildi.

ÜCRETLER ÇOK NORMAL

Müze fiyatlarında artışın yapıldığı tarihin dönem olarak yanlış ancak gereklilik olarak doğru olduğunu belirten sanat tarihi uzmanı Hayri Fehmi Yılmaz tartışmalar ile ilgili şunları söylüyor: “Turizmcilerin sezon ortasında yapılan fiyat artışına tepki göstermeleri aslında normal. Bu tarz fiyat artışlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sezon başında duyurulması lâzım. Çünkü acentalar belirli fiyatlar ile turları pazarlıyor. Hatta bazen önden ödeme alıyor. Sonradan fiyatları düzenlemek hoş olmayabilir. Herkes bütçesini önceden ayarlıyor. Sezon başında fiyat artışlarının belirlenmesi daha doğru.”

Fiyat artışının çok normal olduğunu hatta müze ziyaretlerinin daha yüksek fiyatlara olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Kültür varlıklarımızı paylaşmak büyük bir keyif ancak bu durum aynı zamanda mali bir yük de getiriyor. Özellikle Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı gibi milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen müzeler ağır bir yük altına giriyor. Önerilen fiyatların normal olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı müzeler birimlere ayrılarak her birim için ayrı ayrı ücretlendirilebilir. Tabi makul fiyatlara. Dünyanın birçok yerinde bu şekilde müzeler var. Avrupa’da Venedik’te San Marco Kilisesi var. Yapı birkaç bölüme ayrılmış. Her bölüm ziyarete açık. Ama hepsine ayrı ayrı bilet alıyorsunuz.” şeklinde konuşuyor.