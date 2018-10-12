Müzik: Bizi her durumda kucaklayan yuvadır

Müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Ceren Gündoğdu, müziği herhangi bir türle kısıtlamayan, müziğin kendisine aşık bir sanatçı. Babası Türk Halk Müziği duayenlerinden şef Zafer Gündoğdu, annesi ise Türk müziği sanatçısı Ferahnaz Gündoğdu. On parmağında on marifet bulunan Ceren Gündoğdu ile eğitimini, müziğini ve bu sezonda oynamaya devam edecek olan Damdaki Kemancı müzikalini konuştuk.

Evin içerisinde türküler ve Türk müziği ezgileri duyarak büyüyen Gündoğdu, caz ve müzikal eğitimi almış. Altı yaşında piyano çalmaya başlayan Gündoğdu, eğitim hayatı boyunca müzikle olan bağını koparmamış. Orta okul yıllarından itibaren besteler yapmaya başlayan sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Sosyoloji bölümünün hayata farklı bir pencereden bakmasını sağladığını dile getiren sanatçı, “Sonuçta yaptığımız işte insanlarla iletişim halindeyiz. İnsanı anlamak, toplumu tanımak sanatla ilgilenen herkes için bir gereklilik. Üniversite yıllarımda aldığım eğitim hayatıma yön verdi.” diyor. Kalbi her zaman müzikten yana olan Gündoğdu, üniversite okurken aynı zamanda yarı zamanlı olarak Devlet Konservatuarı’nda müzikal tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra da İstanbul Devlet Tiyatrolarında sahnelenen Sidikli Kasabası adlı müzikalde sahneye çıktı. Müzikalden sonra TRT Türk’te Sokakta Hayat Var ve Şehrin Işıkları adlı müzik programlarını hazırlayıp sundu. Programlar bittikten sonra artık şarkılarını insanlara duyurma zamanı geldiğini düşünen sanatçı, Tepetaklak ve Kardam Adam şarkıları ile dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Ceren Gündoğdu’yu büyük bir kitle ilk olarak Erkenci Kuş dizisinde seslendirdiği Tepetaklak şarkısı ile duydu. Bu sene bol bol kayıt yapacağını söyleyen Gündoğdu, “Çok uzun zamandır şarkılarımı dinleyiciyle paylaşmayı bekliyorum. Bu sene olabildiğince çok konser verip dinleyicilerimle buluşmak istiyorum.” diyor.

ŞÖHRET ALGISI BUGÜN DEĞİŞTİ

Albüm yapmak yerine neden şarkılarını tek tek çıkardığını sorduğumda Ceren Gündoğdu sektörün acımasız tarafına vurgu yapıyor. Günümüzdeki tüketim alışkanlıklarının değişmesinde dolayı albüm değil de tek tek parçalarını çıkardığını dile getiren sanatçı, “Maddi manevi bin bir emekle hazırlanan çalışmalar maalesef çabuk tüketilebiliyor. Her şarkımın karşı tarafa ulaştığından, sesimi ve duygularımı duyurabildiğimden emin olana kadar şarkıları teker teker paylaşacağım. Umut verici olan şey ise meraklı bir nesil olmamız. Gençler, ruhlarına hitap edecek, kendilerine iyi gelecek şarkıları keşfetmek için istekli ve meraklılar. Etrafımızdaki şarkı bombardımanına rağmen dinleyici iyi olanı seçecektir.”

Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Gündoğdu’nun tez konusu da yaptığı işten uzak değil. Şöhret Kültürü üzerine bir tez hazırlayan Gündoğdu, “Tezim, şöhretlerin günlük hayat pratiklerimizi nasıl etkilediği ve şöhret kişilerin sahicilik söylemini kullanarak nasıl bir algı ürettiği ile ilgiliydi. Şöhret algısı eskisi gibi değil. Artık şöhret görünür olmak demek. Yaptığın işin niteliği önemli değil.” şeklinde konuşuyor.

"Etrafımızdaki şarkı bombardımanına rağmen dinleyici iyi olanı seçecektir."