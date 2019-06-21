Naftalin kokan eserler koleksiyon oldu 

Bursa’da akademisyen Prof. Dr. Ayten Sürür, anneannesine ait 110 yıllık eserler başta olmak üzere çeşitli illerinden topladığı yaklaşık 600 parçalık oya koleksiyonuyla bu alanda tarihe ışık tutacak küçük bir kültürel mirası elinde bulunduruyor. Türk kültürünün önemli halk sanatı ve geleneksel tasarım ürünü oyalara küçük yaşta ilgi duymaya başlayan ve bunları zamanla toplayarak koleksiyona dönüştüren 81 yaşındaki Sürür, ileride müzeye dönüştürme hayaliyle satın aldığı apartman dairesinde bu eserleri sergiliyor. Oya ile çok küçük yaşta anneannesinin evde yaptığı ürünler vasıtasıyla tanıştığını ve zamanla bunlara ilgi duymaya başladığını söyleyen Sürür, o zamanlar oya için hazırlık yapıldığını ve bunun için özel olarak iplikler hazırlandığını anlattı. “Bunlar genelde bükümsüz ipek ipliklerdi ve oya yapılacak ipliklerin de çok uzun olmaması gerekiyordu çünkü oya yapılacak ipliğin işlem sırasında takılabilme olasılığı vardı. Bu sebeple kısa boylu iplikler hazırlanıyor ve bunlar daha önce çileler şeklinde oyayı yapan kimse tarafından boyanarak hazırlanıyordu. Benim evim ve çevremdeki insanlar oya yapacakları kreplerin etrafı için özel olarak ipek boyuyorlardı.” diyen Sürür, görevi dolayısıyla Anadolu’da birçok şehir gezdiğini ve konuyla ilgili epey birikim edindiğini belirtti.

ANNEANNEDEN MİRAS PARÇALAR

Özel ilgisi nedeniyle bu şehirlerde sürekli oya çeşitlerini araştırdığını aktaran Sürür, “Bazılarını satın alabildim, bazılarını alamadım. Geri döndüğümde evimizde özel olarak bir yığın yemeni, mevlit örtüsü ve başörtülerinin anneannem tarafından yapıldığını biliyorum. Koleksiyonumun çok önemli bir yanı da anneanneme ait ve kimin yaptığı belli olan oyalar bulunmasıdır. Koleksiyonumda en özel ve en eski oyalar anneanneme ait olanlar. Bunlar da 100-110 yıllık oyalar.