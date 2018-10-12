Otel, eşitsiz dağılım için uygun bir yer

HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN: FANİLİK KAVRAMININ HERKES İÇİN GEÇERLİ OLDUĞUNU UNUTUYORUZ

Çoğu zaman yaşadığımız anda bulunduğumuz mekânda bizden önce kimlerin yer aldığını, iz bıraktığını ve yaşanmışlıklarını göremiyoruz, kimi zaman görmezden geliyoruz. Fanilik ve geçicilik kavramının tüm fiziksel varlıklar için geçerli olduğunu kimi zaman unutuyoruz. Geçmişin izlerini ve belleğini taşıyan mekânların veya nesnelerin dönüştürülmesi bir nevi iz ya da kayıt silmek demek. Tıpkı belli bir dönemin izlerini taşıyan yapıların yıkılarak otele dönüştürülmesi gibi.

BAŞAK BUGAY: YABANCI BİR YERDE İLK İHTİYACIMIZ GÜVENLİKTİR

Mahremiyet benim temel sorunsalım diyebileceğim ve katmanlarını didiklemeyi sevdiğim bir fenomen. Mahremiyet normları toplumlara, kültürlere, sosyal statülere hatta dönemlere göre değişse de benliğin tahsisi ve korunması olarak tarif edebileceğimiz ilkel mahremiyet her zaman ve yerde geçerlidir. Tabii yabancı bir yerde ihtiyacını duyacağımız ilk şey de korunmak yani güvenliktir. Otelin temel işlevini böyle gördüm.

CAN KÜÇÜK: YÖNLENDİRME TABELALARINDA BİR TARİH ANLATISI VAR