Sinema tehlikeli bir iletişim aracı

BEN KOMEDİ DEĞİL MİZAH YAPIYORUM

Filmlerinizin atmosferini nasıl tanımlıyorsunuz?

Film teorisi okudum ancak kendi filmlerime böyle yaklaşmıyorum yani kategorize etmiyorum. Daha çok hayatın içindeki durumlarla ilgileniyorum. Ve bu durumlar da genelde hayatın bütünüyle ilgili oluyor. Yani yansıttığım aslında hayatın kendisi. Bir anahtar deliğinden bakıyor gibi bir şeye odaklanıp bütün hikâyeyi, büyük resmi bunun üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Beni ticari yönden komedi yapıyor gibi adlandırıyor ve pazarlıyorlar. Ama aslında hiçbir zaman komedi yapmadım. Ben mizah yapıyorum. Ama bu mizah hayatın ta kendisi ile ilgili durumlar. İnsanların içerisinde bulunduğu ironik durumlar, farklı durumlardaki insan hikayeleri ya da çok güçlü bir insan gibi gösterilip aslında çok çaresiz bir insan profili ve bütün bunlar içerisindeki mizahlar benim anlatım kaygımın temelini oluşturuyor.

İsveç ve Norveç başta olmak üzere İskandinav atmosferi sinemanızı etkiliyor mu?

Bu çok sık aldığım bir soru. Evet oralar melankolik yerler. Şarkıcı Leonard Cohen’in oralar hakkındaki melankolisi bütün dünyaya mal olmuş. Evet bu atmosferden ben de besleniyorum. Sonuçta Norveç’te doğdum.

Türk sineması hakkında bilgi sahibi misiniz?

Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu’da, Hamam bildiğim filmler. Dolayısıyla Nuri Bilge Ceylan ve Ferzan Özpetek’i tanıyorum. Ama çok detaylı bilgiye sahip değilim. Ama tabii ki Türk filmlerini izliyorum. Ancak isimler hakkında bir bilgim yok. Boğaziçi Film Festivali’nde de Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons filmini izlemek istiyorum.

Boğaziçi Film Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de bir film festivalinden Onur Ödülü almış olmak ne hissettirdi?

Ödülün adı gibi kesinlikle onur duydum. Ama her yönetmenin beklediği şey En İyi Film Ödülü’nü alabilmek. Öte yandan Boğaziçi Film Festivali ciddi bir festival. Programı incelediğimde de bunu fark ettim. Ancak çok az zaman geçirebildim. Bu tarz genç festivaller her zaman daha güzel olur. Örneğin Cannes Film Festivali çok büyük bir endüstri çok önemli fakat bence çok fazla. Burada önemli olan birebir insanlarla tanışmak ve biraz hikâye toplamak…

Burası öyle bir yer…

"Hayatın içindeki durumlarla ilgileniyorum. Ve bu durumlar genelde hayatın bütünüyle ilgili oluyor."