Soğuk savaşın ortasında sıcak bir aşk hikayesi: Cold War

Soğuk Savaş/Cold War, birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki imkânsız aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki âşıktır. Soğuk Savaş sırasında Polonya’dan Berlin’e, Yugoslavya’dan Paris’e uzanan film, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor’un tutkulu aşkını ele alıyor. Film dünyanın birçok ülkesinde gösterime girdi. San Sebastián ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinden adaylıklar kazandı. Bu yıl 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde de yarışan film, Polonya Film Festivali’nden ise dört ödül birden kazanmayı başardı. Cannes Film Festivali, Avrupa Film Ödülleri dâhil birçok festivalde ödülleri topladı. Türkiye’de ise dün vizyona giren filmi yapımcısı Ewa Puszczynska ile konuştuk. IDA filminde de Pawel Pawlikowski ile birlikte çalışan Ewa Puszczynska acaba bu iki film arasında yönetmende çeşitli farklar gözlemlemiş miydi? Puszczynska, filmler farklı olsa da Pawlikowski’nin kullandığı yöntemlerin genelde aynı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Ekip ve oyuncularla çalışma stili ve filmi çekme tarzı hep aynı oluyor. Tabiki IDA ile Soğuk Savaş arasında büyük farklar var. Soğuk Savaş daha karmaşık ve bütçesi daha yüksek olan bir film.”

Cold War filminin yapımcısı Ewa Puszczynska, Ali Demirtaş’ın sorularını yanıtladı.