Teknoloji müziğe saygıyı bitirdi
“Bugün, Türk Pop Müziği’nde teknolojinin çok baskın olduğunu görüyoruz. Teknoloji bizi doğal seslerden uzaklaştırdı. Artık bir kaç parça enstrüman ile çok kolay müzik yapar olduk. Teknoloji, müziğe ulaşmayı ve yapmayı kolaylaştırdığı için müziğe olan saygıyı bitirdi.” diyor Nino Varon. 1970’lerde Türk Pop Müziği’ne yön veren isimlerinden olan Nino Varon Şarkı Gibi Şarkılar adlı albümü ile müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor ve bizi özlemini duyduğumuz o eski şarkılarla yeniden buluşturuyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Uzun zamandır CD’den müzik dinlemiyordum doğrusu. Ama bir kaç gündür döne döne dinlediğim bir CD var elimde. Nino Varon imzalı Şarkı Gibi Şarkılar albümünden bahsediyorum. Albüm dinleyicilerini geçmişten günümüze müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Albümde size tanıdık gelecek birçok eser ve sanatçının yanı sıra sürprizler de var. 70’li yılların pop müziğine yön veren ve bu zamana kadar Nilüfer, Tanju Okan, Füsun Önal, Timur Selçuk, Nesrin Sipahi, Ajda Pekkan gibi onlarca önemli isme prodüktörlük yapan, Duman ve Bulutsuzluk Özlemi’ni keşfeden, Tanju Okan’a Hasret, Nilüfer’e Göreceksin Kendini gibi unutulmaz şarkı sözleri yazan Varon ile yarım asırlık bir aradan sonra prodüktör kimliğiyle çıkardığı albümünü konuşmaya gittim. Karşımda güler yüzlü ve sanki ilk kez albüm çıkarmış gibi heyecanlı bir sanatçı gördüm. Müzik dünyamızın gerçek bir duayeni o. Özellikle aşk ve sevgi sözleri yazan Varon ile samimi ve eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik. Hem “Şarkı gibi şarkılar” albümünü hem de bugünün pop müziğini konuştuk. Bu konuda da dertli, Nino Varon. Gelişen teknolojinin müziğe olan saygıyı bitirdiğini anlatıyor.
HER ŞARKI HER SANATÇIYA GİTMEZ
“Müzik benim hayat şeklim” diyen Nino Varon aynı zamanda çok iyi bir ressam. Albüm kapağındaki çizim de kendisine ait. Ama gitar çalmaya başlayınca resim yapmayı bırakmış. Bugün ise müzikten yorulduğu zamanlarda resim yaparak dinleniyor. Resim yaparken zihninin temizlendiğini ve müziğe döndüğünde yenilenmiş olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Varon, “Şu anda hayatıma ikisi ile devam ediyorum. Müzik benim için romantik bir şey. Her şarkı bir yaşanmışlığı anlatır. Bundan dolayı da sinemadan daha önemlidir. Müzikle uğraşan biri mutlaka özel hayatından beslenir.” diyor.
Albüme baktığımızda Türk müziğinin kıymetli seslerini görüyoruz. Bu tarz bir albüm yapıp bu kadar sanatçıyı bir araya toplamak kolay olmasa gerek. “Albüm fikri kafamda hep vardı aslında. Sanatçıları seçerken en çok hangi şarkı kime yakışır ona baktım. Her şarkı her sanatçıya gitmez çünkü. Ankara Vapuru ile Kaptan diye iki şarkım vardı. Onları koyamadık albüme buna biraz üzüldüm.” diyen Nino Varon albüm ile ilgili detayları şöyle anlatıyor: “Hastayım adlı şarkı Tanju Okan’a ithaf ettiğim bir parça idi. Okumak ona nasip olmadı. Bu albümde Fedon okudu. Sezen Aksu, 1990’lı yıllarda Aşkın Nur Yengi’den dinlediğimiz İmkansızım adlı eseri seslendirdi. 1970’lerde Nesrin Sipahi’den dinlediğimiz Sensiz de Yaşanırmış’ı Nilüfer okudu. Bulutsuzluk Özlemi, benim yazdığım ve 1961 yılındaki Beyoğlu’nu anlatan bir eseri icra etti. Murat Yenyıl ile minibüste tanışmıştım. Bir Falcı Vardı adlı eseri seslendirdi. Emirgan’da otururken yanıma bir falcı kadın gelmişti. Akşamına gidip bu şarkıyı yazdım. Papatya Falları’nı ise yeni bir düzenleme ile Miya okudu. Bu şarkıyı çok kısa bir sürede yazmıştım. Papatya Falları adlı şarkının müziğini yapan Aydın Sarman bir gün beni ziyarete geldi. ‘Beni kimse anlamıyor’ dedi. ‘Anlat derdini ben sana çözüm bulacağım’ dedim. Ona nasıl bir şarkı istediğimi söyledim üç gün sonra yine yanıma geldi. Kaseti taktık müziği dinlerken Demet Sağıroğlu beyaz bir elbise içinde geldi. O anda Demet bana papatyayı anımsattı ve şarkının sözleri dökülüverdi. Orada şarkıyı yazdık.”
Albümde Nino Varon, eşine yazdığı ‘Bir Kadın Bu Kadar Özlenmez Ki’ adlı parça ile yine dünya müziği içinde olduğunu gösteren Fransızca Bonsoir adlı şarkıları seslendirdi.
ŞARKININ CİNSİYETİ OLMAZ
Müzikle uğraşanlara önemli tavsiyelerde bulunan Nino Varon şunları aktardı: “En önemli nokta hiçbir zaman ‘bu şarkı oldu’ demesinler. Kolay biten bir şarkı olmamıştır. Şarkıyı kimin söyleyeceğini bilmeden de şarkı yapmamak lazım. Demo hazırlarken bu şarkıyı kime okutmak istiyorsanız onun sesine benzer birine okutmak lazım. Bir şarkı neden tutar. Bestesinden mi? Güftesinden mi? önce bunun da ayrımını yapmak lazım. En önemlisi de şarkının cinsiyeti olmamalı. Bir şarkıyı hem erkek hem kadın söyleyebilmeli.”
ESKİ ŞARKILARDA DUYGU VARDI
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’ni bugün unuttuğumuza ve Türk Pop Müziği’nde de o eski tadın kalmadığına vurgu yapan Nino Varon,”Halk müziği bizim milli müziğimizdir. Sanat müziği de büyüklerimizin yaşadığı o naif kimliği gösterirdi bize. O şarkılarda bir duygu vardı. Şimdi Allah Belanı Versin diye bir parça var. Tabi bu tarz müzikleri dinleyenlere de saygım sonsuz. Ben hiç bir müziğe karşı değilim. Ancak benim karakterime, müzik anlayışıma uygun değil.“ diyor ve ekliyor: “Bugün Türk Pop Müziği’ne baktığımızda teknolojiyi görüyoruz. Teknoloji bizi doğal seslerden uzaklaştırdı. Müziğe ulaşmayı ve yapmayı kolaylaştırdığı için müziğe saygı bitti. Bir kaç alet ile plak yapılabilir hale geldi. Dünya da bunu yapıyor. Biz ise o dönem şairleri ve şiiri müziğe taşıdık. Ama bazı lisanlara bazı şarkılar yakışmaz, bazı kelimeler de bazı şarkılarda kullanılmaz. Bu ayrımı iyi bilmek gerek.”
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