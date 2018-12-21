Teknoloji müziğe saygıyı bitirdi

Uzun zamandır CD’den müzik dinlemiyordum doğrusu. Ama bir kaç gündür döne döne dinlediğim bir CD var elimde. Nino Varon imzalı Şarkı Gibi Şarkılar albümünden bahsediyorum. Albüm dinleyicilerini geçmişten günümüze müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Albümde size tanıdık gelecek birçok eser ve sanatçının yanı sıra sürprizler de var. 70’li yılların pop müziğine yön veren ve bu zamana kadar Nilüfer, Tanju Okan, Füsun Önal, Timur Selçuk, Nesrin Sipahi, Ajda Pekkan gibi onlarca önemli isme prodüktörlük yapan, Duman ve Bulutsuzluk Özlemi’ni keşfeden, Tanju Okan’a Hasret, Nilüfer’e Göreceksin Kendini gibi unutulmaz şarkı sözleri yazan Varon ile yarım asırlık bir aradan sonra prodüktör kimliğiyle çıkardığı albümünü konuşmaya gittim. Karşımda güler yüzlü ve sanki ilk kez albüm çıkarmış gibi heyecanlı bir sanatçı gördüm. Müzik dünyamızın gerçek bir duayeni o. Özellikle aşk ve sevgi sözleri yazan Varon ile samimi ve eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik. Hem “Şarkı gibi şarkılar” albümünü hem de bugünün pop müziğini konuştuk. Bu konuda da dertli, Nino Varon. Gelişen teknolojinin müziğe olan saygıyı bitirdiğini anlatıyor.

HER ŞARKI HER SANATÇIYA GİTMEZ

“Müzik benim hayat şeklim” diyen Nino Varon aynı zamanda çok iyi bir ressam. Albüm kapağındaki çizim de kendisine ait. Ama gitar çalmaya başlayınca resim yapmayı bırakmış. Bugün ise müzikten yorulduğu zamanlarda resim yaparak dinleniyor. Resim yaparken zihninin temizlendiğini ve müziğe döndüğünde yenilenmiş olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Varon, “Şu anda hayatıma ikisi ile devam ediyorum. Müzik benim için romantik bir şey. Her şarkı bir yaşanmışlığı anlatır. Bundan dolayı da sinemadan daha önemlidir. Müzikle uğraşan biri mutlaka özel hayatından beslenir.” diyor.

Albüme baktığımızda Türk müziğinin kıymetli seslerini görüyoruz. Bu tarz bir albüm yapıp bu kadar sanatçıyı bir araya toplamak kolay olmasa gerek. “Albüm fikri kafamda hep vardı aslında. Sanatçıları seçerken en çok hangi şarkı kime yakışır ona baktım. Her şarkı her sanatçıya gitmez çünkü. Ankara Vapuru ile Kaptan diye iki şarkım vardı. Onları koyamadık albüme buna biraz üzüldüm.” diyen Nino Varon albüm ile ilgili detayları şöyle anlatıyor: “Hastayım adlı şarkı Tanju Okan’a ithaf ettiğim bir parça idi. Okumak ona nasip olmadı. Bu albümde Fedon okudu. Sezen Aksu, 1990’lı yıllarda Aşkın Nur Yengi’den dinlediğimiz İmkansızım adlı eseri seslendirdi. 1970’lerde Nesrin Sipahi’den dinlediğimiz Sensiz de Yaşanırmış’ı Nilüfer okudu. Bulutsuzluk Özlemi, benim yazdığım ve 1961 yılındaki Beyoğlu’nu anlatan bir eseri icra etti. Murat Yenyıl ile minibüste tanışmıştım. Bir Falcı Vardı adlı eseri seslendirdi. Emirgan’da otururken yanıma bir falcı kadın gelmişti. Akşamına gidip bu şarkıyı yazdım. Papatya Falları’nı ise yeni bir düzenleme ile Miya okudu. Bu şarkıyı çok kısa bir sürede yazmıştım. Papatya Falları adlı şarkının müziğini yapan Aydın Sarman bir gün beni ziyarete geldi. ‘Beni kimse anlamıyor’ dedi. ‘Anlat derdini ben sana çözüm bulacağım’ dedim. Ona nasıl bir şarkı istediğimi söyledim üç gün sonra yine yanıma geldi. Kaseti taktık müziği dinlerken Demet Sağıroğlu beyaz bir elbise içinde geldi. O anda Demet bana papatyayı anımsattı ve şarkının sözleri dökülüverdi. Orada şarkıyı yazdık.”