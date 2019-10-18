Tekvando yıldızının gözü olimpiyatlarda!

Aamir Khan’ın Dangal filmini izleyenlere çok tanıdık gelecek bir hikâye Avrupa Taekwondo Şampiyonası ikincisi Meryem İyin’in yaşadıkları. Baba Özgür İyin çocukluğunda yarım kalan sporcu olma hayalini kızı Meryem’de gerçekleştirmek için yola koyulmuş. Kızındaki sporla ilgili potansiyeli fark eden baba İyin, mesleğini bir kenara bırakıp bir antrenör gibi Meryem’i yönlendirmiş. Kağıthane Anadolu İHL 9. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Meryem Lüksemburg, Sofya, Avusturya ve Sırbistan’daki maçlardan başarılarla dönmüş. Şampiyonalara katılırken okulunu da ihmal etmeyen Meryem, kampa gittiği dönemlerde sınıf arkadaşlarının kaçırdığı derslerle ilgili videolar çekip yolladıklarını, hafta sonları gelip ders çalıştırdıklarını söylüyor.

En büyük hayali 2024 Paris Olimpiyatları’nda birincilik alarak bayrağımızı dalgalandırmak. İspanya’daki Avrupa Şampiyonası öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini çeken Meryem İyin, aldığı geri dönüşlerin ona çok moral verdiğini söylüyor.

Babası tekvandoya başladığından beri bir antrenör gibi kızının gelişimini kayıt tutuyor. “Yemesi, içmesini günlük olarak planlıyorum. Maça son iki hafta kala hiçbir şekilde cips, şekerli, asitli, çikolatalı, karbonhidratlı şeyler yemiyorlar. Bana ‘Çok abartıyorsun’ diyenler Dangal filmindeki babayı görünce ‘Abi normalmiş senin yaptıkların’ dediler.” şeklinde konuşan baba İyin, verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla aldığını söylüyor: “Avrupa Kulüpler Şampiyonası final maçında rakibini yendi. Türk bayrağını aldı sahanın ortasına koştu ve secde etti bayrakla. Biz onu izlerken ağladık annesiyle.”

RAKİPLERİMLE ARKADAŞ OLDUM

Kanada doğumlu olan Meryem, sadece tekvando yapmakla kalmıyor katıldığı turnuvalarda özellikle Avrupalı sporcuların Müslümanlara karşı önyargılarını da yerle bir ediyor. “Önce bana biraz tuhaf bakıyor, ‘göçmen kız’ deyip uzak duruyorlardı. Ama maçımı izleyip, başkalarının maçını desteklediğimi, birini sevmesem bile verdiği emeğe saygı duyduğumu gördüler.” diyor Meryem. “Kazanmanın ve kaybetmenin bir ahlakı var” düsturuyla yetiştirilen genç sporcu, sahada ve saha dışındaki davranışları ile şampiyonalarda herkesin kalbini kazanmış. Bu yıl Yıldızlar grubunda yer alan ancak seneye Gençler kategorisinde mücadele edecek olan Meryem’in olimpiyat hedefine ulaşması için ise daha fazla desteğe ihtiyacı var.

“Avrupa ve Dünya Şampiyonaları olduğunda Türk Milli Takımımızla gidiyoruz. Ama olimpiyatlara katılmam için belirli maçlara girmem ve oralardan puan toplamam lazım.

Babam elinden geldiği kadar beni maçlara götürmeye çalışıyor ama gidemediğim çok maç oluyor.” diyen Meryem, “Sırbistan, Avusturya ve Bulgaristan’a gitmem gerekiyor. Sık sık maçlara gitmem gerektiğinde babamlar zorlanıyorlar maddi bakımdan. Oralara federasyon götürmüyor kendimiz gitmek zorundayız.” şeklinde konuşuyor.

Avrupa Taekwondo Şampiyonası ikincisi Meryem İyin, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeyi istiyor.