<p> Programda sanatçılara, Özer Özel ve Derya Türkan eşlik edecek. İran tarı ile Türk tanburu, bağlaması ve klasik kemençesi adeta bir müzik muhabbetine tutuşacak. “Tellerin Aşkı” programı, 27 Aralık Perşembe günü 20.00’da başlayacak. </p>
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