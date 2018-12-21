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“Tellerin Aşkı” 

Bağlama üstadı Coşkun Karademir, birlikte meşk ettiği İran’ın mızraplı saz üstatlarından Ali Ghamsari’yi “Tellerin Aşkı” projesiyle Türkiye’de ağırlayacak.

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Programda sanatçılara, Özer Özel ve Derya Türkan eşlik edecek. İran tarı ile Türk tanburu, bağlaması ve klasik kemençesi adeta bir müzik muhabbetine tutuşacak. “Tellerin Aşkı” programı, 27 Aralık Perşembe günü 20.00’da başlayacak. 

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