Yabancı dil eğitiminde İmam Hatipliler örnek oluyor

Dünya ülkeleri ile beşeri, ilmi ve iktisadi münasebetleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarında ve hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine katkı sağlamak, ileri düzeyde yabancı dil becerisi ve akademik bilgiye sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amacıyla başlayan bu uygulama ile yabancı dil eğitimde Anadolu İmam Hatip Liseleri herkese örnek oluyor. Bu şekilde eğitim veren okullar arasında dört yıldır farklı dillerde münazara yarışmaları düzenleniyor. Sorgulayan ve düşünen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak olan münazara yarışmalarına bu yıl 24 okuldan öğrenciler katıldı. Bünyesinde hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleştirilen “6 Dilde Münazara Yarışmaları”nın kazananı ise dün belli oldu. Liseli gençler İngilizce, Rusça, İspanyolca, Almanca, Arapça alanlarında yarışırken Türkiye’ye lise öğrenimine gelen yabancı öğrenciler de Türkçe dalında münazara maçlarına çıktı.

İmam hatip okullarının yabancı dil öğretiminde Türkiye’de uygulamış olduğu aracı dilsiz eğitim metodunun en önemli sonucu olarak kabul edilen 6 Dilde Münazara Yarışmaları elemelerine bu yıl 600’ü aşkın öğrenci katıldı. Öğrenciler ilk olarak okul içinde yapılan elemelere katıldı. Burada başarılı olan 4 öğrenci okulunu temsilen münazaralarda yer aldı. Münazara takımları genelde 10. sınıf öğrencilerinden oluştu. Ancak Rusça gibi yeni başlayan okullarda münazaralar hazırlık sınıfı öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün paydaşı olan Akademi Lisan Derneği’nin desteklemiş olduğu projede yarışmacı öğrencilerin hazırlık süreci altı ay sürdü. Yarışmaya yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri de Türkçe dalında katıldı. 40’ı aşkın akademisyen ve edebiyatçının jüri üyeliği yaptığı 6 Dilde münazara yarışmalarının Türkiye Finali ve Ödül Töreni dün Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Önümüzdeki yılllarda bu yarışmaların uluslararası alanda yapılması planlanıyor.