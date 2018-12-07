Yeni nesil, Ömer Seyfettin ile tanışıyor
İlkokul çağlarında hemen hepimizin mutlaka okuduğu kitaplar arasında Ömer Seyfettin öyküleri vardır. Ömer Seyfettin’in dili, üslubu ve en önemlisi verdiği mesajlar bugün de çok kıymetli. Onu yeni nesillerle buluşturmak ve çocuklara okuma bilinci kazandırmak amacıyla yola çıkan Türk Edebiyatı Vakfı, Ömer Seyfettin’in hikâyelerini 3 boyutlu resimli roman olarak okuyucularla buluşturuyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
“Çocuklar artık kitap okumuyor.” diye şikâyet etmek yerine yeni nesle ulaşacak bir dil kullanmayı seçen Türk Edebiyatı Vakfı, Ömer Seyfettin’in en bilindik eserlerinden Kaşağı, Perili Köşk, İlk Namaz, Kütük, Pembe İncili Kaftan ve Forsa’yı 3 boyutlu resimli roman olarak yayınladı. Projenin sahibi ve TEDEV Müdürü Özcan Ünlü, çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek amacı ile yola çıktıklarını ve bu noktada imdatlarına Ömer Seyfettin’in yetiştiğini söylüyor. Projenin editörlüğünü aynı zamanda öğretmen olan Erhan Genç üstlenmiş. Öyküleri 25 yıldır çocuk kitapları hazırlayan Yücel kaya resimlemiş.
KLASİKLERİMİZİ YENİDEN EVLERE SOKMAYA ÇALIŞIYORUZ
“Türkiye’de kitap okuma oranı ciddi ciddi tartışılıyor. Piyasa oluşturmuş kitaplarla gerçekten eser denilen kitaplar arasındaki makas giderek açılıyor. Piyasa kitapları olarak görülen kitaplar çok ilgi görmeye ve tüketim metası olmaya başladı.” diyen Özcan Ünlü vakıf olarak bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor. Ömer Seyfettin’in öykülerini ilkokul çocuklarının ilgisini çekebilecek resimli romanlara çevirmek istediklerini vurgulan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İlk baskı için Ömer Seyfettin’in altı öyküsünü seçtik. Her eseri bu şekilde düzenlemeye uygun olmadığı için biz en bilindiklerini seçmeye çalıştık. Kitapları çocuklara, pedagoglara, çevremizdeki insanlara okuttuk. Diline ve anlatımına çok dikkat ettik. Dönüşler olumlu yönde oldu. Aslında bu bir ihtiyaçmış.”
Hem günümüz edebiyatının hem de kadim edebiyatımızın nitelikli eserlerini her yaş grubundan okurla yeniden buluşturacaklarını belirten Ünlü, gelecek projelerden de bahsetti. Önümüzdeki dönemde Ömer Seyfettin’in ikinci baskılarının yapılacağını söyleyen Ünlü, “Ömer Seyfettin projesinin ikinci baskısında kitapların arkasına barkodlar konulacak ve telefonlara okutulan bu barkodlar sayesinde kitabın fragmanı izlenebilecek. Ayrıca; Dede Korkut, Oğuz Kağan Destanı ile Evliya Çelebi ile ilgili de resimli kitaplar ve çizgi romanlar hazırlayacağız. Popüler işler yapmak yerine klasiklerimizi yeniden düzenleyip evlere sokmaya çalışıyoruz. Derdimiz estetik, fayda ve hizmet.” şeklinde konuştu.
HER HİKAYE İÇİN AYRI KARAKTER ANALİZİ YAPTIK
Piyasaya baktığımızda çocuklar için üretilen neredeyse tüm oyuncak ve kıyafetlerde Batılı karakterleri görüyoruz. Oysa bu karakterler bizim değerlerimize uygun değil. Yayıncılar, Batı’nın kahramanları yerine bizim değerlerimizi öne çıkaran işler yapmalı. Bu anlamda Ömer Seyfettin projesi çok önemli. Bu projede farklı bir teknik kullandık. Türkiye’de ilk olarak farklı bir program üzerinde karakterleri oluşturup sonra resim haline getirdik. Her hikâye için ayrı ayrı karakter oluşturduk. En zor kısmı da buydu zaten. Karakterleri döneme uygun giydirmek için araştırmalar yaptık. Hepsinin farklı isimleri var. Yüz ifadeleri koyduk. Kızgın, öfkeli, gururlu olduğu yüzlerinden anlaşılıyor. Çocuklar hikâyeyi sadece resimlerden bile anlayabilir. Piyasadaki resimli çalışmalarda genelde aynı yüz ifadelerini görürsünüz. Çünkü bazı internet sitelerinde bunlar hazır satılıyor. Bizde içeriğe uygun resimler yapıldı. Eserlerin sonuna sözlük kısmı konuldu. Çünkü Ömer Seyfettin döneminde kullanılan sözcükleri yeni nesil bilmiyor. Bu da kuşaklar arasında ayrıma neden oluyor. Bu bakımdan geçmiş kelimelerin hatırlatılması önemli.
KÜTÜK VE FORSA’YI OKUYAN ÇOCUKLARLA 15 TEMMUZ’U YAŞAMAYIZ
Çocuklara bir şeyler öğretmek istiyorsanız bunun en güzel yolu hikâye okumasını sağlamaktır. Hikâyeler bize bir hayat simülasyonu sunar. Çocuk, neyin doğru-yanlış ya da neyin iyi-kötü olduğunu görür. Mesela Kaşağı hikâyesini okuyan çocuk yalan söylemekten uzaklaşıyor. Kütük ve Forsa’yı okuyan çocuk ecdadını, milletini sever ve asla ülkesine ihanet etmez. Bu kitapları okuyan nesiller ile bir daha 15 Temmuz’u yaşamayız. Çünkü millet bilinci küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanacak. Şu dönemde çocukların iyi metinlerle karşılaşması maalesef çok zor. Bu anlamda Ömer Seyfettin, dil ve üslup bakımında çok önemli bir yerde duruyor. Bu hikayeleri seçerken çocuk edebiyatı ve çocuğa görelik ilkeleri doğrultusunda hareket ettik. Çocuğa bu hikaye ne verebilir onu ön planda tuttuk. Çocuğa görelikte ise cümleler anlaşılır mı buna dikkat ettik.
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