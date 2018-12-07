Yeni nesil, Ömer Seyfettin ile tanışıyor

“Çocuklar artık kitap okumuyor.” diye şikâyet etmek yerine yeni nesle ulaşacak bir dil kullanmayı seçen Türk Edebiyatı Vakfı, Ömer Seyfettin’in en bilindik eserlerinden Kaşağı, Perili Köşk, İlk Namaz, Kütük, Pembe İncili Kaftan ve Forsa’yı 3 boyutlu resimli roman olarak yayınladı. Projenin sahibi ve TEDEV Müdürü Özcan Ünlü, çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek amacı ile yola çıktıklarını ve bu noktada imdatlarına Ömer Seyfettin’in yetiştiğini söylüyor. Projenin editörlüğünü aynı zamanda öğretmen olan Erhan Genç üstlenmiş. Öyküleri 25 yıldır çocuk kitapları hazırlayan Yücel kaya resimlemiş.

KLASİKLERİMİZİ YENİDEN EVLERE SOKMAYA ÇALIŞIYORUZ

“Türkiye’de kitap okuma oranı ciddi ciddi tartışılıyor. Piyasa oluşturmuş kitaplarla gerçekten eser denilen kitaplar arasındaki makas giderek açılıyor. Piyasa kitapları olarak görülen kitaplar çok ilgi görmeye ve tüketim metası olmaya başladı.” diyen Özcan Ünlü vakıf olarak bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor. Ömer Seyfettin’in öykülerini ilkokul çocuklarının ilgisini çekebilecek resimli romanlara çevirmek istediklerini vurgulan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İlk baskı için Ömer Seyfettin’in altı öyküsünü seçtik. Her eseri bu şekilde düzenlemeye uygun olmadığı için biz en bilindiklerini seçmeye çalıştık. Kitapları çocuklara, pedagoglara, çevremizdeki insanlara okuttuk. Diline ve anlatımına çok dikkat ettik. Dönüşler olumlu yönde oldu. Aslında bu bir ihtiyaçmış.”

Hem günümüz edebiyatının hem de kadim edebiyatımızın nitelikli eserlerini her yaş grubundan okurla yeniden buluşturacaklarını belirten Ünlü, gelecek projelerden de bahsetti. Önümüzdeki dönemde Ömer Seyfettin’in ikinci baskılarının yapılacağını söyleyen Ünlü, “Ömer Seyfettin projesinin ikinci baskısında kitapların arkasına barkodlar konulacak ve telefonlara okutulan bu barkodlar sayesinde kitabın fragmanı izlenebilecek. Ayrıca; Dede Korkut, Oğuz Kağan Destanı ile Evliya Çelebi ile ilgili de resimli kitaplar ve çizgi romanlar hazırlayacağız. Popüler işler yapmak yerine klasiklerimizi yeniden düzenleyip evlere sokmaya çalışıyoruz. Derdimiz estetik, fayda ve hizmet.” şeklinde konuştu.