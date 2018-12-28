Yeni yıla hazır mısınız? 

ALTERNATİF HEDİYE SEÇENEKLERİ KARACA’DA

Karaca, ne hediye alacağına karar veremeyenleri unutmadı. Sevdiklerine, yeni yılda en özel ve tatlı yılbaşı armağanını almak isteyenler için birbirinden özel alternatifleri listeledi. Mısır Patlatma Makinesi, Pamuk Şeker Makinesi, Hatır Türk Kahve Makinesi, Red House Ekmek Kutusu, Vita Fit Katı Meyve Sıkacağı Red, Kar Küresi ve Mumluk çeşitleri ile birçok alternatif sunuyor.

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Yeni yıl yaklaşırken kusursuz görünmek isteyenler için etkileyici bir makyajın yanında cilt bakımı da büyük önem taşıyor. Etkili bir cilt bakımı ile yılbaşı gecesi canlı bir cilde sahip olmanın mümkün olduğunu belirten Watsons, yeni yıla yenilenmiş bir cilt ile girmek isteyenler için Target Pro by Watsons Essential Serisi ile Naturals by Watsons’ın yeni serisi Rice Bran & Soy Bean Serisi’ni öneriyor. Watsons’ın Büyük Yılbaşı İndirimi’nde yer alan birbirinden güzel fırsatlar da yeni yıla sayılı günler kala sizleri bekliyor.