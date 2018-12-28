Yeni yıla hazır mısınız?
Yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere öneriler.
ALTERNATİF HEDİYE SEÇENEKLERİ KARACA’DA
Karaca, ne hediye alacağına karar veremeyenleri unutmadı. Sevdiklerine, yeni yılda en özel ve tatlı yılbaşı armağanını almak isteyenler için birbirinden özel alternatifleri listeledi. Mısır Patlatma Makinesi, Pamuk Şeker Makinesi, Hatır Türk Kahve Makinesi, Red House Ekmek Kutusu, Vita Fit Katı Meyve Sıkacağı Red, Kar Küresi ve Mumluk çeşitleri ile birçok alternatif sunuyor.
GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIN
Yeni yıl yaklaşırken kusursuz görünmek isteyenler için etkileyici bir makyajın yanında cilt bakımı da büyük önem taşıyor. Etkili bir cilt bakımı ile yılbaşı gecesi canlı bir cilde sahip olmanın mümkün olduğunu belirten Watsons, yeni yıla yenilenmiş bir cilt ile girmek isteyenler için Target Pro by Watsons Essential Serisi ile Naturals by Watsons’ın yeni serisi Rice Bran & Soy Bean Serisi’ni öneriyor. Watsons’ın Büyük Yılbaşı İndirimi’nde yer alan birbirinden güzel fırsatlar da yeni yıla sayılı günler kala sizleri bekliyor.
ŞIKLIĞINIZI AYAKKABI DÜNYASI İLE TAMAMLAYIN
Yeni yıl heyecanı herkesi sarmışken 2019’a şık girmek ve sevdiklerini güzel bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler, aradığını Ayakkabı Dünyası’nda buluyor. Modern ve dinamik bir çizgiye sahip olan Ayakkabı Dünyası, yeni yılda her zevke uygun botlar, çizmeler ve klasik ayakkabı seçeneklerini tüketiciye sunuyor. Ayakkabı Dünyası’nın yeni koleksiyonunun ışıltısını keşfetmek için Ayakkabı Dünyası mağazalarının yanı sıra ayakkabidunyasi.com.tr adresine bakabilirsiniz.
ZÜHRE’DEN SİYAHI TAÇLANDIRAN TASARIMLAR
Zühre’nin şehrin temposunda şıklığınızı tamamlayacak kışa özel koleksiyonunda siyahın romantik modelleri başrolde. Koleksiyonda siyah renkli tül, pul ve işleme detaylı tasarımlarla kışa romantik bir dokunuş yapılıyor. Siyahın asil ve romantik duruşundan ilham alınarak hazırlanan tunik, pardösü, ikili takım, elbise ve yelek modelleri tül ve ince dantel detaylarla süslenmiş kombinlere özgünlük katıyor.
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