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Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? İstanbul iftar vakti saat kaçta? İl il iftar vakitleri

Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? sorusu, Regaip Kandilinde oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen Regaip kandili, oruçla değerlendirilmesi tavsiye edilen en faziletli gündür. Peki İstanbul iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte il il iftar vakitleri

26 Ocak 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? İstanbul iftar vakti saat kaçta? İl il iftar vakitleri
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Regaip Kandili, bugün tüm İslam aleminde dualarla karşılanacak. Kandilin gündüzünde oruç tutan Müslümanlar, akşam ezanının ne zaman okunduğunu sorguluyor. Recep ayı, Ramazan ayından sonra en çok oruç tutulması faziletli olan ay olmasıyla bilinir. Regaip Kandilinin gündüzünü oruç tutarak değerlendirenler için akşam ezanı ve iftar vakitlerini haberimizde derledik. Peki Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte il il iftar vakitleri

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle birçok Müslüman oruç tuttu. İslam alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Recep ayını mümkün mertebe oruç geçirilmesini tavsiye etmiştir. Recep ayında ve bilhassa Receb'in ilk perşembe günü idrak edilen Regaip kandilinde oruç tutmak çok kıymetlidir. Bu kapsamda oruç tutanlar için akşam ezanı saatlerini haberimizde derledik. İşte il il iftar vakitleri

26 OCAK 2023 AKŞAM EZANI VAKİTLERİ

İstanbul 18:19

Ankara 18:06

İzmir 18:33

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

REGAİP KANDİLİ ORUÇ AÇMA DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

Türkçe Meali:

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla...

Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Regaip gecesi nasıl geçirilmeli?

Resimli, dualı, Regaip Kandili ve cuma mesajları!

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