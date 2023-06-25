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Dini Haberler

Arefe günü mesajları 2023! Yazılı, kısa, resimli, dualı arefe günü mesajları

Arefe Günü mesajları, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başlandı. 2023 yılının Kurban Bayramı Arefesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Peygamber efendimiz bu mübarek gün için 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır' buyurmuştur. Arefe gününün gelişi nedeniyle sevdiklerini tebrik edecek olanlar içinen güzel arefe günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte Instagram, Facebook, WhatsApp ve Telegram'dan paylaşabileceğiniz yazılı, kısa, resimli, dualı arefe günü mesajları

25 Haziran 2023 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Arefe günü mesajları 2023! Yazılı, kısa, resimli, dualı arefe günü mesajları
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Kurban Bayramı tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Bu sene Kurban arefesi salı gününe denk geliyor. Müslümanlar, bayram coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak için Dualı, anlamlı, resimli, Kısa arefe günü mesajlarını Whatsapp veya sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Bayramı müjdeleyen Arefe gününde sevdiklerine mesajlar göndererek müjdelemek isteyenler için Dualı Arefe Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte Arefe günü ile ilgili güzel sözler; Yazılı, resimli, dualı, kısa, en güzel arefe günü mesajları 2023!

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Kurban bayramının müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Allah'ın kullarını cehennemden en çok azad ettiği gün arefe günüdür.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.) Arefe gününüz kutlu olsun

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz mübarek olsun

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederim.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

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