Berat Kandili bu sene 13 Şubat gecesi idrak edilecek. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu vesileyle Berat Kandili'nde oruç tutmak, günahlardan arınmak açısından çok faziletlidir. Peki Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur? Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte kandil orucuyla ilgili merak edilen detaylar...

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?

Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2025 yılında 12-13-14 Şubat'a denk geliyor.

Berat Kandili orucu, Berat Kandili'nin gündüzünde veya bir gün öncesinde ve sonrasında tutulabilir. Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi olduğu için oruç, bu gecenin gündüzüne denk gelen gün tutulur.

ŞABAN AYININ 13-14-15 GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Şaban ayının 13. günü 2025 yılında 12 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 14. günü 13 Şubat'a denk geliyor. Berat Kandili, bu tarihte idrak edilecek.

Şaban ayının 15. günü ise 14 Şubat'a denk geliyor.

2025 yılı için Berat Kandili orucu 13 Şubat 2025 Perşembe günü tutulur. İsteyenler, 12 Şubat ve 14 Şubat günleri de tutulabilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Şaban ayında sıkça oruç tuttuğu için bu ayda oruçlu olmak tavsiye edilir. Özellikle Berat Kandili gibi mübarek günlerde oruç tutmak, manevi olarak çok faziletli kabul edilir.

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili orucuna niyet, diğer nafile veya kaza oruçlarında olduğu gibi basit ve samimi bir şekilde yapılabilir. Niyet, dil ile söylenebileceği gibi kalben geçirmek de yeterlidir. Ancak diliyle söylemek isteyenler için 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

Eğer tutulmayan farz oruçlar için kaza orucu niyet ediliyorsa:

"Niyet ettim Allah rızası için üzerimdeki kaza orucunu tutmaya."

Oruç için niyet, imsak vaktinden önce yapılabileceği gibi, eğer sahura kalkılmadıysa gün içinde kuşluk vaktine kadar (öğleye yakın) da edilebilir. En önemli olan, kalpten samimi bir şekilde oruç tutma iradesine sahip olmaktır.