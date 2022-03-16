16 Mart 2022 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:52

Berat Kandili perşembe gecesi dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Bu vesileyle Berat Kandili ve cuma mesajları birlikte paylaşmak isteyen Müslümanlar, En güzel Cuma ve Berat kandili mesajlarını sosyal medya ve Whatsapp aracılığıyla paylaşıyor. Sizler de bu güzel günleri bir arada hatırlatmak için en güzel Cuma ve Berat kandili mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte dualı, resimli ve yazılı Berat kandili, Cuma mesajları..

Cuma ve Berat kandili mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Müslümanların bayram günü sayılan cuma gününü bir kez daha karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Berat kandili ve cuma mesajları birlikte paylaşmak istiyor. İşte hem Cuma hem de berat kandili için paylaşabileceğiniz Cuma ve Berat kandili mesajları

BERAT KANDİLİ VE CUMA MESAJLARI

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Cuma'mız ve Cumartesi kutlayacağımız Berat Kandilimiz siz ve sevdikleriniz için mübarek olsun. Dualarınızda unutulmama dileğiyle.

Rasulullah (sav) şöyle buyurdular: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma ve Berat kandiliniz kutlu olsun. Selam ve dua ile...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Berat Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

"Elimden bir şey gelmiyor" deme! Avuçlarında ne dualar gizlidir. Kandilin mübarek olsun

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Berat Kandili. Hayırlı Kandiller

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun...

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun...

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Berat kandili ve cumanız nurlu olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim... Bu gece sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Cumamız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı cumalar, Hayırlı kandiller...

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Cumamız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar ve Hayırlı Kandiller" dilerim.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. 'Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi... Cuma ve Berat kandiliniz kutlu olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Berat Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

"Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler." (İsra Suresi; 9. Ayet) Hayırlı Kandiller

"De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (Tevbe Suresi; 51. Ayet) Hayırlı Kandiller

"Ey İnananlar! Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihada hazır bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz." (Âl-i İmran Suresi; 200) Hayırlı Kandiller

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.