16 Mart 2022 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:26

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? sorusu kandilde oruç tutmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Berat Kandili bu sene17.03.2022 tarihinde idrak edilecek. Bu mübarek günü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Peygamber efendimiz (s.a.s) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur. Peki Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandilinde hangi gün oruç tutulur? İşte berat kandilinde oruç tutmanın fazileti

BERAT KANDİLİNDE NE ZAMAN, HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

2022 Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre bu yıl Berat Kandili 17.03.2022 Perşembe gününe denk gelecek. Berat Kandilde oruç tutmak isteyenler Perşembe günü oruç tutabilirler.

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki; "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" buyuruyor.

BERAT KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber efendimizin Berat Kandili'nde oruç tutmakla ilgili sahih hadisi bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen..." buyurur. (Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Beraat Kandilinin gündüzünü oruçla gecesini de gün ağarana kadar ibadetle geçirmek Allah katında çok faziletlidir. Şaban ayında orucu, Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruçtur. Beraat Kandilinde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.