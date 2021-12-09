Cemaziyelevvel ayında ne yapmalı? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler

9 Aralık 2021 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:48

Cemaziyelevvel ayında ne yapmalı? sorusunun cevabı, Hicri ayın beşinci ayı olan bu zaman diliminde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cemaziyelevvel ayı, aynı zamanda tövbe ayı olarak da bilinir. Bu açıdan Cemaziyelevvel ayında ibadet etmek ve tövbeye yönelmek gerekir. Peki Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

CEMAZİYELEVVEL AYINDA NE YAPMALI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2021 yılı dini günler takvimine göre Cemaziyelevvel ayı 05.12.2021 tarihinde başladı.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

CEMAZİYELEVVEL ANLAMI NEDİR?

Hicri Aylardan Rebîülâhirden sonra, Cemâziyelâhirden önce gelen aydır. Cemaziyelevvel Ayı, Hicri takvime göre yılın 5. ayıdır. Kelime anlamı olarak "cemazi" sözcüğü, Arapça'da "yağmursuz alan, kurak ve soğuk toprak" anlamına gelir.

Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir.

CEMAZİYELEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak yapılacak en önemli ibadetlerdir.

Cemaziyelevvel Ayı, İslam aleminde önemli ve faziletli aylardandır. Bu ay Müslümanların tövbeye yönelmesine, bol bol nafile namaz kılıp Allah'a (c.c.) dua ederek, tefekkür ederek, tövbe istiğfar etmesine vesile olan mübarek bir aydır. Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam edilmelidir. Hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için "büyük tövbe ayı" olarak anılmaktadır.

İslam dininde Mübarek sayılan aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler, ilahi rıza ve manevi mertebelere kavuşmak için, hususi kıymet ve önem verilmesi gereken kulluk vazifelerimizdendir.

Cemaziyelevvel ayına özel ibadet bulunmamakla birlikte sıklıkla tövbe edip, dua edip, Allah'a sığınmak tavsiye edilir.

Bu ayın "büyük tövbe ayı" diye anılmasının altında pek çok mana vardır. İslam tarihinde çok önemli kişilerin doğum ve ölümleri ile cereyan eden önemli olayların bir kısmı bu aya denk geldiği için de Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile "kendisinde hayret verici pek çok olayın gerçekleştiği bir ay" olarak anılır.

Cemaziyelevvel ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına gönlü temizleyip, ruhu dinginleştirip, tövbeye ve tefekküre yaklaşmış bir şekilde girmek isteyen Müslümanların tövbeye daha çok yönelmesi için vesile olan mübarek bir aydır.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

CEMAZİYELEVVEL AYINDA YAŞANAN ÖNEMLI HADISELER

Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali de bir rivayete göre (eski eklemeli Arapça takvime göre) 5 Cemaziyelevvel 5 tarihinde doğmuştur. Yaygın olan kabule göre ise Şaban ayında dünyaya gelmiştir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem)in torunu olan Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelâbidîn (ra) 15 Cemaziyelevvel 36 tarihinde doğmuştur.

Osmanlı padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet), 20 Cemaziyelevvel 857 tarihinde Konstantinopolis (İstanbul)'u fethetti. (29.05.1453)

Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk muharebe olan ve Peygamber Efendimiz'in katılmadığı Mute Savaşı yine bu ayda olmuştur.

Câferîlik mezhebinin kurucusu Ca'fer es-Sâdık, tam olarak doğum tarihi bilinmemekle birlikte 17 Rebiülevvel 83 yılında veya Miladi olarak 699 -702 yılları arasında Medine'de doğduğu bilinmektedir.