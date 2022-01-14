Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı

14 Ocak 2022 Cuma 12:32 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:32

Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu, camiye gitmek isteyen müminler tarafından merak ediliyor. Abdest alındıktan sonra camiye gidilmelidir. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazının farz ve sünnetlerinin nasıl kılındığı haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. İşte Cuma namazı kılınışı

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

Sonuç olarak Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekât son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekât vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat namaz kılınır. İşte Cuma namazının kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rükuya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekeriz

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rükuya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü okunur

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rükuya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

CUMA NAMAZININ İKI REKAT FARZI KILINIŞI

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sessizce Subhaneke okunur.

Ayakta birşey okumadan imam dinlenir. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur.

Rüku'ya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okuması dinlenir.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatü ve Allahumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız

Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.

CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.



Fatiha Suresi okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

DÖRT REKAT ZUHRI AHIR (SON ÖĞLE) NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım zuhri ahir (son öğle) namazını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanırç

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZININ İKI REKAT SÜNNETI (VAKTIN SÜNNETI)

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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