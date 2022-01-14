Cuma namazı saat kaçta? Cuma Namaz vakitleri Diyanet

14 Ocak 2022 Cuma 12:32 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:32

Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlere göre Cuma namazı ibadetini yerine getiriyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde Cuma namazı vaktinde müminler ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın edecekler. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Cuma namazı saat kaçta? İşte Cuma Namaz vakitleri Diyanet

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Sitemizdeki namaz vakitleri sayfası üzerinden Cuma saatlerini öğrenebilirsiniz. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır.

Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Cuma namazından sonra kılınan Zühr-i Ahir namazı 4 rekattır. "Son öğle namazı" anlamına gelen Zühr-i Âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline karşı, ihtiyaten (tedbir amaçlı) kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı