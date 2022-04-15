Cuma günü öğle namazı nasıl kılınır mı? sorusu, camide cemaatle birlikte namazını kılan bazı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazından sonra 4 rekat olarak kılınan Zühr-i Ahir namazı, Cuma namazının şartlarının yerine gelmemiş olma ihtimaline karşı kılınan bir namazdır. Peki Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı? Cuma namazı öğle namazı yerine mi geçer? İşte cuma namazından sonra öğle namazı kılmak ve Zuhri Ahir namazı ile ilgili merak edilenler...

CUMA NAMAZINDAN SONRA ÖĞLE NAMAZI KILINIR MI?

Cuma namazı, öğle namazı yerine geçmektedir. Ayrıca öğle namazı kılmaya gerek yoktur.

Cuma gününün öğle namazı Cuma namazıdır. Bu nedenle sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek ve 2 rekatlık cuma namazını kılmak yeterlidir.

CUMA NAMAZI ÖĞLE NAMAZI YERİNE Mİ GEÇER?

Cuma gününün öğle namazı Cuma namazıdır. Cuma namazından sonra yeniden öğle namazı kılmaya gerek yoktur.

Ancak Cuma günü camiye gitmek yerine evde öğle namazı kılmak, Cuma namazı yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Cuma namazını Camilerin açık olduğu ve cuma namazının kılındığı günlerde camide cemaatle cuma namazı kılmak farzdır.

ZÜHR-İ AHİR NAMAZI NEDİR?

Cuma namazından sonra kılınan ve "Son öğle namazı" anlamına gelen Zühr-i Âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline karşı, ihtiyaten (tedbir amaçlı) kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

Ancak Şer'i hükümlerle yönetilmeyen ülkelerde Cuma namazından sonra 4 rekat Zuhr-i ahir namazı kılınır. Zühr-i Ahir namazı, Cuma namazının şartlarının yerine gelmemiş olma ihtimaline karşı kılınan bir namazdır.

Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilere göre Cuma namazından sonra kılınan namaz olan Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.

En güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma mesajları

Cuma günü hangi dualar okunur?

Cuma suresi 9. 10. 11. ayetleri okunuşu ve meali