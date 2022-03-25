Cuma gününde edilen dualar ve yapılan ibadetler çok faziletlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Bir Müslüman Sela ile ezan arasında "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard." diye dua ederse, Allah mutlaka karşılk verir. Peki Cuma günü Sela ile ezan arasında okunacak dualar nelerdir? İşte Cuma günü okunacak dualar..

Cuma gününün Müslümanlar için önemi büyüktür. Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Peki Cuma günü nasıl dua edilir? Bu mübarek günde yapılan ibadetler sonrasında okunacak duaları sizler için derledik. İşte Cuma günü Sela ile ezan arasında okunacak dualar

CUMA GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası: Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Anlamı : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Hastalıklar için şifa duaları: Hazret-i Âişe'den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı : "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."

Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: "Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur."

CUMA SURESİNİN SON 3 AYETİ

Her kim Cuma günü sela ile ezan arası Cuma süresinin 9-10-11 âyetlerini (son 3 ayet) okursa,o kişimin eline mutlaka o hafta içinde helal para geçer.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey'a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

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