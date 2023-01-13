Zuhri ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Zuhri ahir namazı farz mı sünnet mi?

Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Özelikle Cuma günleri cemaatle birlikte namaz kılan Müslümanların birçoğu zuhr-i ahir namazını kılar. Cuma namazı her Müslüman erkeğe farz kılınmıştır. Hal böyle olunca Zuhr-i ahir namazının farz olup olmadığı da merak edilmektedir. Peki Zuhri ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Zuhri ahir namazı farz mı sünnet mi? İşte konu hakkında merak edilenler

ZUHRİ AHİR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?



Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Cuma namazı bittikten sonra kılınanan 4 rekat zuhri ahir namazı ve 2 rekat öğle vaktinin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar.

Cuma namazı bittikten sonra 4 rekat olan Zuhri ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır.

Zuhri ahir namazına şu şekilde niyet edilir:

"Niyet ettim zuhr-i âhir namazını kılmaya" veya "Vaktinde yetişip henüz üzerimden düşmeyen son öğle namazını kılmaya niyet ettim."

ZUHRİ AHİR NAMAZI KILINIŞI

Birinci rekatta Sübhaneke duası okunmaktadır. Sonra Euzü Besmele çekilmektedir. Fatiha suresi okunduktan sonra Kuran'da geçen kısa üç ayet veya kısa olan üç ayet miktarı kadar uzun bir ayet okunur.

Rüku ve secdeye gidildikten sonra doğrulma söz konusu olmaktadır. Tekrar secdeye gidilerek birinci rekat tamamlanır.

İkinci rekatın başlangıcında kıyama gidilerek ayakta durulur. Besmele çekilerek fatiha suresi okunmaktadır. Yine Kuranda geçen üç kısa ayet ya da üç kısa ayet kadar uzun bir ayet okunmaktadır. Rüku ve secde tamamlandıktan sonra oturarak Ettehiyyatü duası okunmaktadır.

Üçüncü rekatta ise kıyama durulduktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaktadır. Rüku ve secde tamamlanmaktadır.

Dördüncü rekatta da kıyam, besmele, Fatiha, rüku ve secde sırası gözetilmektedir. Tekrar secdeye gidilerek oturulmaktadır. Bu aşamada Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunmaktadır.

Sağa ve sola selam verilerek zühri ahir namazı tamamlanır.

ZUHRİ AHİR NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ?



Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Zuhri ahir namazı, cuma namazından sonra kılınan 4 rekatlık namazdır. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir.

Esas itibariyle cuma namazından ayrı olarak zuhr-i âhir adında bir namazın kılınması gerekli değildir. Fakat bu husustaki içtihad farklılığını da göz önüne alarak, cuma namazının dört rekât son sünnetinden sonra zuhr-i âhir adıyla dört rekât daha namaz kılınmaktadır.

Diyanet kurulunun zühri ahir namazıyla ilgili yapmış olduğu orijinal açıklama yazısı ise şöyledir:

Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir.

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