Sehiv Secdesinin hükmü nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? gibi sorular, namazda tereddüt yaşayan kişiler tarafından sorgulanıyor. Namazda bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması, öne alınması ya da bir vacibin unutulması hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapmak vaciptir. Peki Sehiv Secdesinin hükmü nedir? İşte Sehiv secdesinin yapılışı

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?



Hanefîler'e göre sehiv secdesinin yapılışı şöyledir: Namazın sonundaki oturuşta Tahiyyat ve Salli-Bârik duaları okunduktan sonra iki tarafa selâm verilir, sonra arka arkaya bilinen şekliyle iki defa secde yapılır, oturulup Tahiyyat duası okunur, ardından iki tarafa selâm verilerek namazdan çıkılır.

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur. Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).

Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.

SEHİV SECDESİNİN HÜKMÜ NEDİR?



Belirtilen sebepler bulunduğunda sehiv secdesi yapmak Hanefî mezhebine göre vâcip, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre sünnettir; ancak bazı Mâlikîler namazda eksiklik hallerinde sehiv secdesi yapmanın vâcip olduğu kanaatindedir.

SEHİV SECDESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?



Rükünlerden birini tekrar etmek, birden fazla rükû, ikiden fazla secde yapmak veya hangi rekatta olduğunu unutmak gibi durumlarda Sehiv Secdesi yapmak gerekir.

Kılınan rek'at sayısında tereddüt yaşayan, bu durumla karşılaşan kimse ağır basan kanaatine (zann-ı gālib) göre, böyle bir kanaat oluşmamışsa kesin olarak kıldığını bildiği en az miktarı esas alıp namazın geri kalan kısmını tamamlar ve her iki durumda da sehiv secdesi yapar.

Böyle bir durumla ilk defa veya çok nâdir karşılaşan kimse ise namazını yeniden kılar.