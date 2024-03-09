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Edirne'deki tarihi camiler özenli temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlandı

Edirne'de bulunan Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan (selatin) tarihi camiler, Ramazan ayına özel titiz bir hazırlık sürecinden geçti.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Edirne'deki tarihi camiler özenli temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlandı
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Mimar Sinan'ın eşsiz mimarlık sanatını yansıttığı Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, görevlilerin özenli temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlandı.

Camilerin iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarında, özellikle halılar özenle süpürülüp, gül suyu ile kokulandırıldı. Minber ve mihraplar da aynı özenle gül suyuyla temizlenerek ibadet alanlarına ferahlık kazandırıldı.

Ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan camilerin, ses ve ışık sistemleri de özel bakım sürecinden geçirildi. Teknolojik donanımların titizlikle kontrol edilmesiyle, ibadetlerin daha verimli ve huzur dolu geçmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, Osmanlı mirası camiler başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerin detaylı temizlikten geçirildiğini söyledi.

Başoğlu, Edirne'nin camileriyle bilinen manevi iklimi yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Yapısıyla ünlü Selimiye Camisi, yazısıyla ünlü Eski Cami ve kapısıyla ünlü Üç Şerefeli Camisi büyük camilerimiz. Nasıl insanlar ramazana hazırlanırsa biz de bu camilerimizi ramazana özel bir şekilde hazırlıyoruz." dedi.

Temizlik ve diğer hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Başoğlu, ramazanın camilerde en iyi şekilde icra edilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başoğlu, "Camilerimizde köşe bucak temizlik yapıldı. Bahçeler ve avlulardan başlayıp iç kısımlarda tüm halılar temizlendi. Mihrap ve minberlerimiz gül suyuyla temizlendi. Gül aynı zamanda Peygamber Efendimiz'i tasvir ediyor, onunla özdeşleşiyor. O yüzden gül kokusunu bütün camilerimizde kullanıyoruz. " dedi.

Başoğlu, İslam alemine hayırlı bir ramazan dileyerek, Edirne'nin bu mübarek ayda yine binlerce ziyaretçiyi ağırlayacağını sözlerine ekledi.

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