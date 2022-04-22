Kadir Gecesi için geri saım başladı. Bu sene Nisan'ın 27'sinde idrak edilecek olan ve Kuran-ı Kerim'in dünyayı şereflendirdiği mübarek Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve tesbihler araştırılmaya başlandı. "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilen Kadir gecesinde okunacak dualar ve tesbihler haberimizde yer alıyor.

Kadir Gecesinde yapılan ibadetler ve dualar çok kıymetlidir. Ramazanın son 10 gününde yer alan Kadir gecesi, ilahi bir lütuf ve ikram günüdür. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gecede eller semaya açılıp; dualar ve ibadetler edilecek. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve tesbihler

KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey ,acizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen sensin."

"Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz."

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

"Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru."

Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

"Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah'a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır."

Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

"Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren sensin."

Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

KADİR GECESİ DUASI

Hz. Aişe validemiz : "Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz : "Ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84).

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hazret-i Peygamber, Hz. Aişe'ye

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." die dua et buyurdu.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir.

KADİR GECESİNDE TESBİHLERİ

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer.[Tefsir-i Mugni]

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceye denk gelen 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.