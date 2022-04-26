Kadir gecesini tebrik etmek ve anlamını idrak etmek için sevdiklerine dua ve güzel dileklerini iletmek isteyenler; anlamlı, kısa ve öz Kadir gecesi mesajlarını araştırıyor. Kadir Gecesi, Diyanet'in hazırladığı 2022 dini günler takvimine göre 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu mübarek geceyi hatırlatmak ve kutlamak için Kadir gecesi mesajları 2022, en güzel, Resimli, kısa ve öz Kadir gecesi mesajları haberimizde yer alıyor.

Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan müminler, bu özel günü; Kadir gecesi resimli mesajları ile taçlandırmak istiyorlar. Eş, dost ve akrabalarına Kadir gecesi mesajları göndermek isteyen vatandaşlar anlamlı Kadir gecesi sözleri resimli kadir gecesi mesajları kısa ve öz paylaşımları tercih ediyor. İşte Facebook, WhatsApp ve İnstagram'dan paylaşabileceğiniz Resimli, anlamlı ve dualı Kadir Gecesi mesajları 2022

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." (Kadr Suresi)

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

KADİR GECESİ MESAJLARI (KISA VE ÖZ)

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecemizin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz, Birliğimiz daim, dualarımız kabul olsun

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affet. Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Leyle-i Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Kadir Geceniz hayırlı olsun

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş. Bize de dua etmeniz dilağiyle... Kadir geceniz kutlu olsun

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin... Kadir geceniz hayırlı olsun.