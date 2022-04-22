Kadir gecesi, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı mübarek bir gecedir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde "Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın!" buyurmuştur. Buna göre; Kadir Gecesi ne zaman aranır? 2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Kadir gecesi tarihi

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu sene ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Ramazanın son 10 gününde yer alan Kadir gecesi, ilahi bir lütuf ve ikram günüdür. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gecede eller semaya açılıp; dualar ve ibadetler edilecek.

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ NE ZAMAN ARANIR?

Kadir Gecesi, Kur'an'ı Kerim'in, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, Kadir Gecesinin ne zaman aranması gerektiğini merak ediyor.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.

Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğuna dair âlimlerin kuvvetli bir ittifakı vardır. Fakat Ramazan ayının ilk onunda mı, ikinci onunda mı yoksa son onunda mı olduğu konusu ihtilaflıdır.

Genel olarak Ramazan ayının son onunda ve yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci ve yirmi yedinci gibi tek gecelerine tevafuk ettiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir.

Kadir Gecesi birçok görüşe göre Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde aranmalıdır.

Kadir Gecesi bazılarına göre Ramazan ayının son on gün içinde muhtelif gecelerde aranmalıdır

* Hz. Bilal (ra) Resulullah'ın (asm) Kadir Gecesi hakkında şöyle söylediğini işitmiştir: "O, son ondan yedinin ilkidir: Yani yirmi üçüncü gece." (Kütüb-i Sitte)

* "Kadir Gecesi'ni (Ramazanın) yirmi dördünde arayınız." (Buhari)

* Hz. Aişe'ye (ra) göre: Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesidir. (Gunye)

* Hz. Hasan ve Hz. Ebu Zer'e (ra) göre: Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi beşinci gecesidir. (Gunye)

* Hz. Ebu Bürde Eslemî'ye (ra) göre: "Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesidir." (Gunye)

* İmam-ı Şâfiî'ye (ra) göre: Kadir Gecesi, en kuvvetli ihtimalle, Ramazan ayının yirmi birinci gecesidir.

* İmam-ı Mâlik'e (ra) göre: Birbirinden ayrı tutulmamak şartı ileKadir Gecesi Ramazan ayının son on günlerinde aranmalıdır. (Gunye)

Kadir Gecesi bir rivayete göre Ramazan ayının tamamında aranmalıdır

Resulullah'a (asm) "Kadir Gecesi Ramazanın neresinde?" diye sorulmuştu. O: "Ramazan ayının tamamında!" diye cevap verdi. (Ebu Davud)

Kadir Gecesi diğer bir rivayete göre sene içinde aranmalıdır

Kadir Gecesi'ne dair son görüş ise; Ramazan ayı içerisinde değil, senenin her hangi bir gecesindedir. Buna göre mü'min her gecede teyakkuz ve tövbede olmalıdır. (Kütüb-i Sitte)

İmam-ı Şa'ranî Hazretleri'nin bir ihtimal olarak Kadir Gecesinin hangi gece olacağına dair tespiti şu şekildedir;

Ramazan-ı Şerif, pazar günü girerse kadir gecesi, 29. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, pazartesi günü girerse kadir gecesi, 21. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, salı günü girerse kadir gecesi, 27. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, çarşamba günü girerse kadir gecesi, 19. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, perşembe günü girerse kadir gecesi, 25. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, cuma günü girerse kadir gecesi, 17. gecedir.

Ramazan-ı Şerif, cumartesi günü girerse kadir gecesi, 23. gecedir. (Mekasıdu't- Talibiyn- Mehmed Reif Efendi)

Fakat en kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.