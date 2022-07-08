Kurban vekaleti nasıl verilir? Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesimi yaptıracak olan Müslümanlar konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor. Kurban vekaleti vermek ve almaya ilişkin esaslar Diyanet tarafından açıklandı. Peki Kurbanda Vekâlet şart mı? Telefonla kurban vekaleti verilir mi? İşte konu hakkında detaylar...

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurbanı başkasına kestirirken kalben niyet edip; "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demek yeterlidir.

Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse vekil tayin ettiği kişiye, "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" der.

TELEFONLA VEKALET VERİLİR Mİ?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

KURBANDA VEKALET ŞART MI?

Kurban kesmeye niyetlenen kişi, eğer kurbanını kendisi kesmeyecekse, kesen kişiye yada aracıya vekalet vermek zorundadır.

Kurbanda önemli olan kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Kurban vekaleti verirken izlenmesi gereken adımşar sırasıyla şu şekildedir:

1. NİYET ETMEK: Kurban için vekalet verirken, hem kurban sahibinin hem de kurbanı kesenin niyet etmesi gerekir. Bu niyet, karşılıklı olarak bir anlaşma olarak da adlandırılabilir.

2. VEKİL TAYİN ETMEK: Kurban sahibinin, vekalet vereceği kişiyi belirlemek gerekmektedir. Belirlediği kişiye, "Allah rızası için kurbanımı, almaya, aldırmaya, kesmeye ve dağıtmaya seni vekil tayin ettim", "Seni kurbanımı kesmeye vekil kıldım" ya da "Seni kurbanımı kesmek için vekil tayin ettim" demesi gerekmektedir.

3. VEKALETİ KABUL ETMEK: Gerekli şartlar yerine geldikten sonra, vekaleti alacak kişinin, kurban sahibine, "Vekaletini kabul ettim" demesi gerekir.