Güneş tutulması sırasında kılınan Küsuf namazında okunacak dualar, bu ibadeti gerçekleştirecek olan Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 25 Ekim 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 12.40 - 15.05 arasında güneş tutulması gerçekleşecek. Hadis kaynaklarına göre peygamber efendimizin güneş tutulmasında Küsûf namazı kıldırdığı rivayet edilir. Peki Küsuf namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf namazı kaç rekat?

KÜSUF NEDİR?

Sözlükte "örtmek; kararmak" anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder.

Küsuf namazı, Güneş tutulmasında kılınmaktadır. Husuf namazı ise Ay tutulması olduğu zaman kılınması gereken bir namaz türüdür.

Hadis kaynaklarında, aralarında bazı rivayet farklılıkları bulunmakla birlikte Güneş tutulduğu zaman Hz. Peygamber'in Küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur.

Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir:

"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." Hazreti Peygamber'in kendisinin de güneş tutulduğunda mescide giderek namaz kıldığı rivayet edilmiştir.

KÜSUF NAMAZI NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

Küsuf namazı nafile namazlar gibi ezansız, kametsiz ve hutbesiz olarak, iki rekat olmak üzere gündüz saatlerinde kılınır.

İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Mâlik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsûf namazının zeval vaktinden sonra kılınması câiz değildir. Vaktinde kılınamayan küsûf namazı kazâ edilmez.

KÜSUF NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KÜSÛF NAMAZI TEK KILINIR MI?

Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA YAŞANACAK?

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Maksimum evresi ise 13.50'de görülecek.

İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak. Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.