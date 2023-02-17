Miraç kandilinde ne olmuştur? Miraç kandili anlam ve önemi nedir?

Miraç kandilinin gelmesiyle birlikte, bu günde ne olduğu Müslümanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili bu sene 17 Şubat 2023 Cuma gecesi idrak edilecek. Bu özel gecede dua ve istiğfar etmek, Regaip Kandili anlamı açısından çok önemlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. Bu gecede eller semaya açılır, dualar ve ibadetlerle ihya edilir. Peki Miraç kandilinde ne olmuştur? Miraç kandili neden önemlidir? İşte Miraç Kandilinin anlam ve önemi...

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu sene Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma gecesine idrak edilecek.

Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği gecedir. Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

Miraç kandilinde Peygamber efendimiz Hz Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç kandilinde farz kılındı. Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Peygamber efendimiz Hz Muhammed'e; İnsanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ



Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir." (el-İsrâ, 1)

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid'at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür.." (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, o gece Mescid-i Aksâ'da bütün peygamberlere imâm olup namaz kıldırdı. (İbn-i Sa'd, I, 214)