2023 Muharrem ayı tarihi, Diyanet tarafından yayımlanan takvimle belli oldu. Müslümanlar için önemli olayların yaşandığı bu ayın 10. günü Aşure Günü olarak kabul edilir. 680 yılının Muharrem ayında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı 72 kişi, Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu tarafından şehit edilmiştir. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte Miladi takvime göre 2023 Muharrem ayı başlangıç ve bitiş tarihi

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilecek. Muharrem ayının 1. günü aynı zamanda Hicri yılın başladığı gündür.

Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Hicri takvime göre 1444 yılı sona erecek ve 1445 yılı başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hanefî ve Malikî mezheplerinde muharremin 9. günü ile birlikte 10. günü ya da 10.gün ile 11. günü oruç tutulması sünnet kabul edilmektedir.

Şâfiîler ise bu ayın 9 ve 10. günlerinde oruç tutmayı müstehap sayıyor.

Hanefî mezhebine göre muharremin sadece 10. günü oruç tutulması Yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem orucu kaç gün sorusuna cevaben: "Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (aşure) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir." açıklamasını yapmıştır.