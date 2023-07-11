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Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay nedir? Muharrem ayında neler olmuştur?

Muharrem ayında gerçekleşen olaylar, bu ayın başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Aşure günü olarak bilinen Muharremin 10. gününde bir çok olayın meydana geldiği rivayet edilir. Peki Muharrem ayında neler olmuştur? İşte Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay

11 Temmuz 2023 Salı 14:34 - Güncelleme:
Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay nedir? Muharrem ayında neler olmuştur?
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Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilecek. Bu ay, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Muharrem ayında peygamberlerin hayatında önemli olaylar gerçekleşmiştir. Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay, bu ayı ibadet ederek değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Muharrem ayında neler olmuştur? İşte Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay

MUHARREM AYINDA NELER OLMUŞTUR?

Şehrullahi'l-Muharrem (Allah'ın ayı) olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. 680 yılının Muharrem ayında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı 72 kişi, Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu tarafından şehit edilmiştir.

Hadis kitaplarına göre aşure gününe bu ismin verilmesinin hikmeti, Allah'ın aynı gün 10 peygamberine 10 değişik ikram ve ihsanda bulunmasıdır. İşte Muharrem ayında gerçekleşen olaylar...

MUHARREM AYINDA GERÇEKLEŞEN 10 OLAY

- Hz. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem ayının 10. gününde Kerbelâ'da Yezid'in ordusu tarafından katledilmesi,

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi

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