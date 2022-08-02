Muharrem ayı başladı. Müslümanlar için önemli olayların yaşandığı bu ayda ibadet etmek isteyenler Muharrem ayının bitiş tarihini öğrenmek istiyor. 680 yılında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı 72 kişi, Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu tarafından şehit edilmiştir. Peki Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte Hicri ve Miladi takvime göre Muharrem ayı bitiş tarihi

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Temmuz'un 30'unda başlayan Muharrem ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ağustos'un 27'sinde bitiyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu sene Ağustos ayının 8'ine (Pazartesi) denk geliyor.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hanefî ve Malikî mezheplerinde muharremin 9. günü ile birlikte 10. günü ya da 10.gün ile 11. günü oruç tutulması sünnet kabul edilmektedir.

Şâfiîler ise bu ayın 9 ve 10. günlerinde oruç tutmayı müstehap sayıyor.

Hanefî mezhebine göre muharremin sadece 10. günü oruç tutulması Yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.

Muharrem orucu kaç gün sorusuna cevaben Diyanet'in verdiği cevapta şöyle açıklayıcı bir kesit vardır: "Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (aşure) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir."