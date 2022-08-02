Muharrem ayında neler olmuştur? Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay

Muharrem ayında gerçekleşen olaylar, bu ayın başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Aşure günü olarak bilinen Muharremin 10. gününde bir çok olayın meydana geldiği rivayet edilir. Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında neler olmuştur? İşte Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay

MUHARREM AYINDA NELER OLMUŞTUR?

Şehrullahi'l-Muharrem (Allah'ın ayı) olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem ayında gerçekleşen 10 olay, bu ayı ibadet ederek değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir.

Muharrem ayında 680 yılında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı 72 kişi, Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu tarafından şehit edilmiştir.

MUHARREM AYINDA GERÇEKLEŞEN 10 OLAY

- Hz. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem ayının 10. gününde Kerbelâ'da Yezid'in ordusu tarafından katledilmesi,

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Muharrem ayı bu sene Temmuz'un 30'unda başlayıp Ağustos'un 27'sinde sona eriyor.

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure günü ise Ağustos ayının 8'ine (Pazartesi) denk geliyor.