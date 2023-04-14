Ramazanın son cuması okunacak cüzdan duası! Araf suresi 10. ayet, Sad süresi 54. ayet Arapça (cüzdan duası)

Ramazanın son cuması sela ile ezan arasında cüzdan duası ritüeli yapmak isteyenler, Araf suresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayeti araştırıyor. İnanışa göre Ramazanın son cuması Cüzdan duası yazanların parası bereketli olur. Bu kapsamda Araf suresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayeti bir kağıda yazılarak cüzdana konulur. Ramazanın son cuması sela ile ezan arasında yazılan cüzdan duasının, kişinin parasını daha bereketliyapacağına inanılır. İşte Ramazanın son cuması okunacak Araf suresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayetin Arapça yazılışı

RAMAZANIN SON CUMASI OKUNAN CÜZDAN DUASI NEDİR?



Ramazanın son cuması okunacak cüzdan duasını yazmanın dini bir dayanağı yoktur. Bu ritüelde Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılır.

CÜZDAN DUASI NASIL YAZILIR?

İnanışa göre, Ramazan ayının son Cuma gününde, sela ile öğle ezanın okunduğu zaman aralığında yazılmalıdır. Ramazanın son cuması yazılan cüzdan duası, bir sonraki yılın aynı dönemine kadar cüzdanda kalmalıdır.

Cüzdan duasını yazmadan önce yapılması gereken bazı elzem şeyler vardır. Cüzdan duası, Kur-an'ı Kerim'de yer aldığı için yazmadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Duanın yazılacağız kağıt ve kalemin ise temiz olması gerekmektedir.

Cüzdan duası yazıldıktan sonra ise ayetler dışarıda kalacak şekilde katlanması gerekir ve cüzdanda paraların bulunduğu yerin yanına konulmalıdır. Bu sayede duanın paraya bereket getireceğine inanılır. Cüzdan duası, para konulan diğer yerlerin içine de konulabilir. Örneğin, kumbara, çanta ya da benzeri para taşıma eşyalarının içine cüzdan duasını besleme çekerek koyabilirsiniz.

Cüzdan duası olarak yazılması gereken ayetler; Araf Suresinin 10.ayeti ve Sâd Suresinin 54.ayetleridir. Bu iki ayetin Arapça olarak yazılması gerekmektedir. İşte cüzdan duası yazmak isteyenler için Araf suresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayetin Arapça yazılışı...

CÜZDAN DUASI – ARAF SURESI 10. AYETI

Bismillahirrahmanirrahim,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

(Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.)

SÂD SURESI 54. AYET

Bismillahirrahmanirrahim,

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

İnne haza le rızkuna ma lehu min nefad.

(Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.)

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır.