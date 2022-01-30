30 Ocak 2022 Pazar 15:45 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 15:45

Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? sorusu, Üç ayların başlayacak olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alır. Peki Regaip Kandili gecesi nasıl ibadet edilir? İşte Regaip Kandili gecesi yapılacak ibadetler...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilki olan Recep ayı Şubat ayının 2'sinde başlıyor. egaip Kandili gecesine özel yapılacak ibadetler bulunmasa da maneviyat açısından bu gecenin feyzinden yararlanmak için Regaip Kandili'nde ibadet edilir. Buna göre Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli? İşte kandil gecesi okunacak dualar ve yapılması faziletli olan ibadetler...

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Arapçada kelime anlamına baktığımızda 'reğabe' kökünden türediği bilinen Regaip; bir şeyi dilemek, ona karşı meyletmek ve elde etmek için çabalamak anlamına gelmektedir. Üç ayların başlangıcı olan Recep Ayının ilk perşembe gecesine isabet eden Regaip gecesi, her Müslümanın tam anlamıyla istifade etmesi gereken en kıymetli günlerdendir.

Müslümanlar için büyük bir önem arz eden bu mübarek Regaip kandilinde bol bol ibadet edip Allah'a dua etmek, günahlarımızın affı için çok güzel bir fırsattır. Regaip Kandili'ne özel bir ibadet olmasa da bu gecede övbe edilip kaza namazları kılınmalıdır.

Din alimleri bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342).

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandil 2022 yılında 3 Şubat Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

1- GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) "Dualar ve Zikirler" kitabında: "Leyle-i Regâip'ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek'atta bir selâm vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınacaktır." buyurmuşlardır.

2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Leyle-i Regaib'den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek'atta bir selam vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınacaktır.

Her rek'atta Fatiha'dan sonra üç kere "Kadir" suresi ve oniki kere "İhlas" suresi okunacaktır.

Veyahud bir kere "Kadir" suresi ve üç kere "İhlas" suresi okunur.

3- KUR'AN-I KERİM OKUMAK

İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'an-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mîm bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezailü'l-Kur'an 16)

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Müslim'de rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e (Mîrac'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

5- DUA ETMEK

"(Ey Rasulüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkan, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasul-i Ekrem Efendimiz, sahabîlerden birinin Allah'a hamd ve Rasulü'ne salevat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur." buyurmuştur.

6- SALAVAT GETİRMEK

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!" (el-Ahzab, 56)

REGAİP KANDİLİ NAMAZI

Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, adab, s. 264)

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

Ebu'd-Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: 'Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah'ın ismiyle başlayıp, Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)' derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır."

2. La ilahe illallahu vahdehu laşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve ala külli şey'in kadîr

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

"Kim, 'La ilahe illallahu vahdehu laşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve ala külli şey'in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle azad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere"Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

3. La ilahe illallah

Ebu'd-Derda radıyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: " Her kim yüz kere 'La ilahe illallah' derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez."