30 Ocak 2022 Pazar 16:31 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 16:31

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmetin yağdığı, manevi huzurun kalplere indiği aylardır. 3 aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir huzur kaplar. Mübarek üç aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Allah'ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? 3 ayların başlangıcı hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet'e göre üç ayların başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan üç aylar, 2022 yılında Şubat ayının 2'sinde başlıyor.

3 AYLARIN BAŞLANGICI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Üç ayların başlangıcı, bu sene 02.02.2022 Çarşamba gününe denk geliyor. Üç ayların başladığı günün ertesi gün olan Perşembe ise Regaip Kandili kutlanacak.

Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran üç aylar için geri sayım başladı. Üç Aylar girdiği zaman Peygamber efendimiz Hz. Muhammed şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım; Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."

Peygamber efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Ülkemizde de asırlardır bir "Üç Aylar" geleneği oluşmuş; Ramazan'a hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

ÜÇ AYLAR'IN BİRİNCİSİ

3 ayların birincisi Recep ayıdır. Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaip Kandili'dir.

Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. 03.02.2022 Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Regaib gecesi; Cenab-ı Hakk'ın ilahi ihsan, rahmet ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalplerle Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri vesilesiyle, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzu edildiği için Recep ayının ilk cuma gecesine "Regaib Kandili" denmiştir.

ÜÇ AYLAR'IN İKİNCİSİ

Üç Aylar'ın ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber Şaban ayına ve bu ayın 15. gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.

ÜÇ AYLAR'IN ÜÇÜNCÜSÜ

Üç Aylar'ın sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir Gecesi'nin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Kandil gecesi nasıl ibadet edilmeli?

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