Resimli, dualı arefe günü mesajları 2022! En güzel Cuma ve Arefe mesajları

Arefe Günü mesajları, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Arefe gününün gelişini sevdiklerine mesajlar göndererek müjdelemek isteyenler için Dualı Arefe Günü mesajlarını haberimizde derledik. Bu sene Kurban arefesi cuma gününe denk geliyor. Bu vesileyle Cuma ve Arefe mesajları birlikte paylaşılıyor. İşte Arefe günü ile ilgili güzel sözler, Resimli, dualı arefe günü mesajları 2022! En güzel Cuma mesajları

RESİMLİ, DUALI AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

CUMA VE AREFE MESAJLARI

Arefe gününün İslamiyette büyük bir önemi vardır. Peygamber efendimiz bu mübarek gün için 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır' buyurmuştur. Arefe gününün gelişini sevdiklerine mesajlar göndererek müjdelemek isteyenler için Dualı Arefe Günü mesajları ve hayırlı cumalar mesajları bir arada. Arefe günü ile ilgili güzel sözler ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz kısa, uzun, yazılı ve resimli Arefe günü kutlama mesajları 2022

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz ve cumamız mübarek olsun.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.) Arefe gününüz kutlu olsun, Hayırlı cumalar

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz ve cumanız mübarek olsun

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz ve cumanız kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Cuma ve Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Hayırlı cumalar, Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve cumanızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz. Hayırlı cumalar

Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve cumanızı en içten dileklerimle kutlarım.

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Arefe sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça 'arafat' (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Lügatte "tanıma" manasına gelir. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat'ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

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